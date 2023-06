Cloudflare WARP, la VPN gratuita del gigante de las redes

¿Buscas unas VPN gratuita, pero de fiar? Dependiendo de lo que entiendas por de fiar y lo que le pidas a una VPN, quizás te interese conocer a Cloudflare WARP, una solución que el gigante de las redes pone a disposición del usuario común y que tiene mucho por ofrecer.

Pero comencemos por el principio: una VPN, como sabes, es una virtual private network o una red virtual privada, a grandes rasgos, una conexión superpuesta a la predeterminada en la que se enmascara la dirección IP de puertas afuera del equipo, otorgando una capa adicional de privacidad que alcanza incluso a tu proveedor de Internet.

Ahora bien, cuando se habla de VPN, se suele hacer de servicios que, entre otras cosas, permiten conectarse con IP de diferentes lugares a lo largo y ancho del mundo para saltarse restricciones territoriales -de ahí viene el típico gancho de «poder ver Netflix y similares desde países con catálogos mejor nutridos- y hacerlo, además, con buena velocidad. De lo contrario, de primar solo la privacidad, mejor usar algo como Tor.

Dicho lo cual, las VPN cuestan dinero y las que no, u ofrecen un servicio limitado en cuanto a conexiones disponibles y velocidad que las hace insufribles para un uso cotidiano, o suponen un riesgo para la privacidad, cuando no la seguridad, que no las hace nada aconsejables. Por supuesto, hay excepciones, con peros: nadie regala nada.

Por ejemplo, recientemente hemos hablado por estos lares de la VPN de Google One, un servicio muy interesante para los suscriptores de los planes de pago de Google que, no obstante, también tiene sus limitaciones: en este caso, la imposibilidad de elegir localización desde la que conectarse, aunque se asigna una IP diferente.

Lo mismo ocurre con Cloudflare WARP, un servicio que ha mejorado mucho desde que fuese anunciado hace casi cuatro años como aplicación móvil y que a día de hoy es de lo mejor que se puede encontrar en su categoría. De hecho, Cloudflare WARP es una propuesta muy similar a la VPN de Google Cloud, pero gratis de base.

En esencia, Cloudflare WARP crea una VPN que asigna nueva IP, aunque en la misma localización o en una muy cercana a la propia del ISP, cifra todo el tráfico y es prácticamente tan rápida como tu conexión, no en vano la ofrece el gigante de las redes de entrega de contenidos y el gran muro de defensa contra los ataques DoSS masivos.

Alguna de sus limitaciones, como la de conectarse solo desde la propia localización, son opcionales previo pago, pero no hace falta para disfrutar del servicio a pleno rendimiento. Y lo que es mejor: Cloudflare WARP está disponible para móviles (Android, iOS) y PC, incluyendo Windows, Mac y Linux. Sin ir más lejos, te recomiendo el artículo que le dediqué a Cloudflare WARP en MuyLinux.

Por cierto: Cloudflare WARP no solo actúa como una VPN, sino que modifica los DNS del sistema, un detalle muy específico que también encontrarás explicado en el anterior artículo, pero que merece la pena mencionar aquí por su importante. Es más, encontrarás los DNS de Cloudflare disponibles en navegadores como Firefox o Chrome, desactivados por defecto, eso sí.

En cuanto a la privacidad, si te fías de las condiciones del servicio y las políticas de privacidad no solo de Cloudflare WARP, sino de cualquier otro servicio de VPN del mercado… Y si no, pues no. Más información y la descarga de los clientes, en el sitio oficial de Cloudflare WARP.