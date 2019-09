Ya está disponible Warp, la «VPN» gratuita de Cloudflare para móviles

Con un poco más de retraso del esperado, el gigante de los servicios en red Cloudflare ha cumplido con lo prometido y por fin está disponible Warp, una «VPN» para móviles que, valga la redundancia, promete lo que ninguna hasta el momento: velocidad, seguridad, privacidad y transferencia ilimitada a coste cero, si bien ofrece como añadido una modalidad de pago mediante la cual ampliar las virtudes de la misma. Lamentablemente, tiene truco (de ahí las comillas).

Warp se basa en el servicio de DNS 1.1.1.1 que la compañía lanzó hace unos meses y que va camino de competir con el de Google por el primer puesto a nivel mundial. De funcionar como cualquier otra VPN (Virtual Private Network o red privada virtual), una vez activada Warp cifraría todas las conexiones del dispositivo, invisibilizando el tráfico entre este e Internet, sitios e ISP incluidos. La pega, común a cualquier VPN, es una menor velocidad de transmisión, tal y como sucede al utilizar HTTPS en lugar de HTTP; pero las ventajas en seguridad y privacidad lo suplen con creces.

No obstante, Warp no pretende ser una VPN gratuita más, que ya las hay, sino ofrecer un servicio de calidad, rápido y con unos altos estándares de privacidad. La compañía se compromete a recolectar «el mínimo imprescindible de información para proveer el servicio», por lo que no guardarán logs que permitan identificar al usuario ni compartirán los datos con empresas externas sin pedir antes confirmación expresa por parte del usuario (algo que tampoco se espera que ocurra).

Según su política de privacidad, los datos de los usuarios de Warp que manejará Cloudflare incluyen un número de identificación único aleatorio por cada instalación, la cantidad de datos transferidos y la velocidad de transmisión, por el motivo de siempre: utilizar esa información para mejorar el servicio. Con una excepción, y es que a la modalidad gratuita de Warp se le suman dos superiores: Warp+, a la cual se puede acceder a través de un programa de referidos; y Warp+ Unlimited por un pago mensual.

Tanto Warp+ como Warp+ Unlimited ofrecen más velocidad, aunque la idea de Cloudflare es promover la segunda en el mercado corporativo, porque basta con probar la gratuita para darse cuenta de que la grandísima mayoría de usuarios va a tener de sobra con ella. Es más, Warp puede incluso mejorar la calidad de la conexión en redes lentas al hacer uso de las DNS de Cloudflare.

Warp es una VPN… Pero no es una VPN

La pregunta que te puedes estar haciendo es, ¿se puede confiar en la privacidad que ofrece Warp? Pero la respuesta no es sencilla. Por un lado, Cloudflare es una de las compañías más grandes del sector, y de hecho Mozilla utilizará sus servicios para proporcionar la VPN que integrarán en las próximas versiones de Firefox. Por el otro, se trata de una empresa estadounidense… Así que quédate con esto: más seguro y privado que navegar sin nada, lo es sin duda.

Sin embargo, como explican en el extenso y de muy recomendable lectura anuncio oficial: «Desde una perspectiva técnica, Warp es una VPN. Pero está diseñado para un público muy diferente al de una VPN tradicional. Warp no está diseñado para permitirle acceder a contenido georestringido cuando viaja. No ocultará su dirección IP de los sitios web que visite. Si está buscando ese tipo de protección de alta seguridad, entonces una VPN tradicional o un servicio como Tor son probablemente mejores opciones para usted».

Entonces, ¿qué diantres es Warp? Lo dicho: «desde una perspectiva técnica, es una VPN»… Pero no funciona como tal, puesto que no oculta la IP en origen. Lo que hace es cifrar las conexiones a través de las DNS de Cloudflare, de manera que cualquier fisgón que haya en tu red o tu propia ISP no sabrá a qué sitios accedes, solo verá tráfico cifrado; pero el sitio de destino recibirá tu IP real.

Sea como fuere, el servicio está muy bien y funciona muy bien. Pruébalo por ti mismo en Android o iOS, es realmente sencillo de echar a andar: instalas, dos pasos de información y un interruptor para encender o apagar la «VPN».