Apple Vision Pro no atrae los suficiente a los desarrolladores

Todavía faltan bastantes meses hasta que las primeras unidades de Apple Vision Pro, el revolucionario visor-ordenador espacial presentado por Apple en la WWDC 2023 empiece a llegar a los primeros puntos de venta. Como ya te contamos cuando fue anunciado, el plan inicial de Apple es que este nuevo dispositivo se comercialice inicialmente solo en Estados Unidos, a principios de 2024, con el salto a algunos mercados internacionale (una pequeña selección, quizá tan solo otros dos o tres) más adelante ese mismo año.

Desde entonces, no obstante, han trascendido algunos aspectos que repercutirán, de manera muy directa, en dicha llegada al mercado. Por una parte, y en una política de Apple que me parece muy acertada, parece que la compañía ha diseñado un sistema de ventas que incluye al menos una prueba previa, con el fin de poder ofrecer al usuario una experiencia de uso lo más adecuada posible. Esto, no obstante, repercutirá de manera directa en el volumen de ventas inicial, pues la disponibilidad se limitará a unas pocas tiendas físicas, que desarrollarán espacios específicos para este fin.

Peor noticia es, para la compañía, que el proceso de producción de Apple Vision Pro estaría enfrentando problemas que apuntan a disminuir, sustancialmente, el stock inicial de visores disponible para la fecha de lanzamiento prevista, que todavía no ha sido anunciada por Apple. Hay diferencias en las cantidades estimadas, según las fuentes, pero la previsión más optimista es que el debut podría producirse con unas 500.000 unidades disponibles, pero otras estimaciones reducen la cifra hasta situarla por debajo de las 300.000 unidades. Una cantidad realmente bajas para un dispositivo tan esperado.

Pero este no es el único problema o, para ser más exactos, este problema puede, a su vez, ser la causa de otro, que puede repercutir en las expectativas de ventas del dispositivo. Y es que, como podemos leer en Wccftech, el bajo stock inicial de Apple Vision Pro puede disuadir a los desarrolladores de crear/adaptar sus apps para el visor. Así, si Apple no logra solventar esos problemas (y lo comunica públicamente, claro), cabe el riesgo de que el debut de Apple Vision Pro se produzca con importantes carencias en su tienda de aplicaciones.

A este respecto, según podemos leer en esa publicación, el alto precio de Apple Vision Pro también estaría jugando un papel clave. Recordemos que, una vez que salga a la venta, el precio del visor partirá de los 3.499 dólares, lo que sumado a la baja disponibilidad de stock y, sobre todo, su falta de disponibilidad de la mayoría de las Apple Store, puede ocasionar que el volumen de ventas tienda a ser bajo. Claro que, por otra parte, hablamos de Apple, por lo que no debemos descartar la posibilidad de que nos encontremos ante un futuro enorme éxito de ventas.