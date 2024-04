Se hunde el interés por Apple Vision Pro

¿Te acuerdas de Apple Vision Pro? Sí, hablo del ordenador espacial (así es como lo denomina Apple) presentado en la WWDC 2023 y que, indiscutiblemente, es una propuesta tecnológica muy interesante y que, con las condiciones adecuadas, puede marcar una gran diferencia en el modo en el que interactuamos con aplicaciones, contenidos, etcétera. Un dispositivo que reinventó los conceptos de realidad mixta y realidad aumentada, y que según filtraciones de aquellas fechas, era el gran proyecto personal de Tim Cook como CEO de Apple.

En tal caso, recordarás que, pese a ser anunciado en junio de 2023, no salió a la venta hasta principios de febrero de este año, y que además lo hizo exclusivamente en Estados Unidos, con un plan de expansión internacional de lo más comedido. Las críticas, tras su llegada al mercado, en general fueron positivas y, como cabía esperar, las primeras personas que salieron a la calle con un Apple Vision Pro generaron bastante curiosidad entre las personas que se cruzaron en su camino.

Poco después, sin embargo, empezamos a recibir noticias sobre las primeras devoluciones y, si bien es cierto que al menos parte de ellas sabemos que parte de ellas eran puro teatro (en algunos casos el visor se había comprado con la intención de probarlo, devolverlo y, de paso, hacer un poco de ruido), también las hubo totalmente legítimas, por razones más que comprensibles y que señalan, de manera muy directa, en la dirección de los puntos flacos de Apple Vision Pro.

Desde entonces, y hasta ahora, apenas hemos escuchado volver a hablar del ordenador espacial, lo que ya es una señal en sí mismo. Una señal que ahora ha sido verbalizada por Mark Gurman, que afirma en su boletín semanal que el interés por Apple Vision Pro ha decaído sustancialmente, y lo ha hecho de dos modos especialmente relevantes: menos ventas y menos uso del dispositivo por parte de los usuarios que lo han comprado.

Con respecto al primer punto, citando información que le habrían proporcionado empleados de algunas Apple Store, se ha pasado de vender una media (por tienda) de dos unidades diarias a unas pocas unidades (sin cuantificar) por semana. Además, y a diferencia de lo que ocurría al principio, parece ser que cada vez hay más personas que reservan una sesión de prueba, paso previo a la compra de Apple Vision Pro, pero finalmente no acuden a la misma.

En cuanto al uso, en este punto habla por experiencia propia, afirmando que ha pasado de emplearlo una o varias veces al día, a tan solo una media de un par de veces por semana. Al abordar esta disminución en su uso, Gurman señala algo que ya hemos escuchado en anteriores ocasiones, y es que su uso no es una experiencia cómoda, y que lo que le ofrece Apple Vision Pro no compensa esa deficiencia. Y, aunque Apple Vision Pro incorpora alguna función en este sentido, también plantea que emplearlo cuando está con otras personas no le resulta cómodo, que termina por sentirse aislado de dicho entorno.

La actual es, como bien sabemos, la primera generación de Apple Vision Pro, y una de las cosas que ha demostrado Apple a lo largo de su historia es que es capaz de extraer un enorme aprendizaje de las primeras generaciones de sus dispositivos para mejorar las segundas y sucesivas. Ahora bien, en este caso hablamos de un dispositivo con un precio de salida de 3.500 dólares, y que por lo tanto sus usuarios esperarían que llegara más pulido. Así, la gran duda es si llegará a haber una segunda generación.