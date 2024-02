Rumores señalan que Apple ha puesto en pausa el desarrollo del iPhone plegable

A pesar de que los smartphones plegables han ganado popularidad con el paso de los años, Apple sigue evidenciando muchas dudas en torno a esa idea. De hecho, los últimos rumores sobre el iPhone plegable dicen que la línea de productos ha sido cancelada por parte de la compañía.

¿Es Apple incapaz de crear un smartphone plegable? Todo parece indicar que sí es capaz, pero hay una faceta que no estaría gustando a la compañía: la durabilidad o al menos ciertos aspectos cuestionables como las arrugas que llegan a aparecer de las pantallas plegables. Según los rumores, el gigante de Cupertino ha llegado a desarrollar dos prototipos de iPhones plegables con un diseño que recuerda al del Galaxy Z Flip de Samsung, pero cosas como las arrugas presentes en las pantallas plegables y/o su escasa durabilidad han podido motivar la cancelación de dichos dispositivo.

Es importante tener en cuenta que esta cancelación no representa el fin definitivo del concepto, sino que Apple lo habría puesto en pausa hasta que la evolución tecnológica corrija esos aspectos que aparentemente no le gustan. Aquí habría entrado en juego los altos estándares de calidad de la compañía, los cuales son muy importantes para mantener la imagen y la reputación de su marca. Dicho con otras palabras: un iPhone plegable con una durabilidad escasa en alguna de sus facetas provocaría un daño reputacional a Apple.

Estos últimos rumores se alinean con algunos que aparecieron a finales del año 2023, los cuales señalaron que no se comercializaría un iPhone plegable ni un iPad del mismo estilo durante el transcurso de 2024. Que la idea está siendo desarrollada por Apple es algo que se sabe gracias a solicitudes de patentes que han transcendido al público, y al parecer el gigante de Cupertino ha trabajado tanto con Samsung como LG para la tecnología de pantalla que implementaría en sus dispositivos plegables.

El medio BGR dice que Apple decidió poner fin al desarrollo de un iPhone plegable después de unos días de rigurosas pruebas y concluir que las pantallas plegables no tenían la resistencia necesaria para implementarlas en sus dispositivos. Como ya hemos dicho, esto no supone el fin definitivo del concepto, pero viendo cómo se las gasta de la compañía, es lógico que no dé el paso hasta estar totalmente segura de ofrecer unos mínimos de durabilidad.

Apple tiene la fortuna de tener un nicho de mercado bastante propio que no está seriamente amenazado por nadie, ni siquiera por Android. Eso le permite competir en buena medida bajo sus propios términos y sin necesidad de adherirse urgentemente a las tendencias del mercado.