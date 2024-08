Microsoft asume el fracaso de Paint 3D, adiós a la aplicación

No es un secreto, Paint 3D lleva años siendo considerado como un fracaso. Tanto es así que Microsoft decidió eliminarla de Windows 10, y no la incluyó en Windows 11. Con todo, si alguien la echaba de menos y quería utilizarla podía hacerlo sin problemas descargando e instalando la aplicación desde la tienda oficial de Microsoft.

Microsoft tenía granes planes para Paint 3D. Me acuerdo de que, cuando el gigante presentó esta nueva aplicación, dejó claro que su objetivo era utilizarla para desplazar por completo al Paint clásico. Parecía fácil, pero al final los usuarios dieron una dura dosis de realidad a Microsoft, ya que siguieron utilizando el Paint clásico e hicieron poco caso a la nueva versión 3D.

Paint 3D no tuvo éxito, pero como dije ha seguido vivo durante años gracias a la aplicación disponible en la Microsoft Store. Esto está a punto de cambiar, porque el gigante de Redmond ha dicho que esta aplicación tiene lo días contados, y que además dejará de darle soporte, lo que supone un punto y final absoluto.

A partir de esa fecha la aplicación ya no se podrá descargar de la Microsoft Store. Quizá siga estando disponible en fuentes no oficiales, pero debemos evitarlas porque estas suponen un riesgo importante para la seguridad de nuestro equipo, ya que pueden estar infestadas con malware.

La eliminación de esta aplicación supondrá también el fin del soporte oficial, lo que quiere decir que dejará de recibir actualizaciones. Aquellos que tengan descargada la aplicación la podrán seguir utilizando sin problema. El final del soporte oficial no supondrá ningún riesgo a corto y medio plazo, pero podría traer complicaciones a largo plazo.

En general la base de usuarios de esta aplicación era muy baja, así que no creo que este movimiento por parte de Microsoft vaya a ser un golpe importante. Si utilizabas la aplicación tranquilo, tienes margen para seguir haciéndolo y durante un tiempo, y para buscar sin prisa una alternativa que tenga soporte oficial.

Personalmente nunca llegué a utilizarla más allá de un par de días de prueba para ver qué podía ofrecer esta aplicación. Creo que, por interfaz y sencillez, el usuario medio está acostumbrado a la aplicación clásica de Paint para llevar a cabo proyectos sencillos y para realizar pequeñas ediciones en sus imágenes, por eso Microsoft no deja de mejorarla, y que Paint 3D nunca supo encontrar su sitio.

Paint 3D now has a banner stating that it will no longer receive updates or be available in the Microsoft Store starting on November 4th. pic.twitter.com/ksPg1Irdjo

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) August 10, 2024