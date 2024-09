PS5 Pro será oficial en unas horas

La espera por PS5 Pro se está haciendo bastante larga. Tanto es así que, aunque obviamente no es lo que ocurrió, ya se hablaba de esta versión Pro de PlayStation 5 antes de la llegada de esta generación, con un rumor que señalaba que ambas podían llegar al mercado al mismo tiempo. Habría sido de lo más extraño, ya que el modelo Pro de PS se suele reservar para más o menos la mitad del ciclo de vida de una generación en el mercado, pero bueno, al final podemos imaginar que siempre se ponen todas las opciones sobre la mesa, antes de decantarse por unas u otras.

Así, y aunque pasado el tiempo algunas voces empezaron a señalar a 2023 como el año elegido para su lanzamiento, multitud de rumores y filtraciones se concentraron en el actual 2024, como año elegido por Sony para el lanzamiento de PS5 Pro. Y una importante confirmación al respecto, que a la vez es oficial y no lo es, la tuvimos el pasado mes de marzo, cuando Sony empezó a investigar el origen de dichas filtraciones, lo que de facto supone un reconocimiento de que son reales.

Así, con el radar trabajando a pleno ritmo para cazar señales al respecto, a principios de julio supimos que Sony volverá este año al Tokyo Game Show, un evento al que la tecnológica japonesa no acude desde hace año. La señal parece bastante clara, y es que la nueva consola será la estrella de dicho festival, pues todo apunta a que su presentación oficial tendrá lugar en el mismo. Ahora bien, por sorpresa nos acabamos de encontrar con que no será la primera vez que Sony hable públicamente de PS5 Pro, pues eso ocurrirá en tan solo unas pocas horas.

Tune in tomorrow for a PlayStation 5 Technical Presentation hosted by Mark Cerny

The 9-minute stream begins September 10 at 8:00am PT / 4:00pm BST. Full details: https://t.co/VC31WS9VYd pic.twitter.com/qGUF0Yj9Ia

— PlayStation (@PlayStation) September 9, 2024