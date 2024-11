Hoy es el día del lanzamiento de PS5 Pro, una renovación intergeneracional que dio pie a una gran polémica cuando fue presentada oficialmente por su alto precio, y es que si hacemos una comparación directa con la PS5 original sin unidad óptica el nuevo modelo de Sony cuesta el doble que aquella.

Los números no mienten. PS5 digital llegó al mercado a finales de 2020 con un precio de 399,99 euros, y contaba con el soporte para colocarla en vertical. PS5 Pro cuesta 799 euros y no tiene dicho soporte. Posteriormente Sony subió el precio de PS5 y dejó de incluir el soporte vertical en la versión Slim, pero incluso con estos cambios la diferencia de precio entre ambas sigue siendo muy grande, ya que hablamos de casi 350 euros más.

La estrategia de Sony con PS5 Pro ha sido muy diferente a la que vimos con PS4 Pro. Esta consola fue lanzada al mismo precio que PS4, y Sony redujo en 100 euros el precio de esta última. Gracias a este movimiento, en aquella época podíamos comprar una PS4 por 299 euros y una PS4 Pro por 399 euros, una diferencia mucho más razonable y fácil de asimilar, ya que era solo 100 euros más cara.

Con esta generación Sony ha mantenido igual de alto el precio de PS5 Slim en todas sus versiones, y ha lanzado una PS5 Pro extremadamente cara que no ha convencido a los medios que han tenido la oportunidad de probarla. La mayoría destacan que el precio de esta consola es demasiado alto, y que las mejoras que trae no justifican la diferencia de precio entre este modelo y el original.

Si tienes una PS5 no vale la pena comprar una PS5 Pro

Es la conclusión que podemos sacar tras leer varios artículos en medios de confianza, y es lógico. Estamos hablando de una consola que mejora el rendimiento y la calidad gráfica en juegos, pero dichas mejoras no compensan la enorme diferencia de precio que tiene PS5 Pro frente a PS5.

Si no tienes dicha consola tampoco es que debas ir directamente a por la versión Pro, es una decisión complicada que tendrás que meditar en función de tu presupuesto y de tus objetivos. Es cierto que este modelo es más potente, pero tampoco ofrece una experiencia tan radicalmente distinta como para que merezca la pena gastar casi el doble en ella.

Con PS5 Pro Sony prometió que podremos disfrutar del modo calidad de PS5 a 60 FPS, y esto se ha cumplido, pero esto no significa que nos hayamos librado de los 30 FPS, ya que hay muchos juegos que cuentan también con modos especiales para aprovechar la mayor potencia gráfica de esta consola, y que al final se mueven también a 30 FPS.

En general, el nivel de calidad gráfica que es capaz de conseguir PS5 Pro es, según los diferentes análisis publicados hasta el momento, parecido al de un PC de gama media, pero recurriendo a un reescalado muy agresivo que según el juego utilizado puede partir de solo 864p, es decir, un poco más alto que el estándar HD, que equivale a 720p.

Hablando de reescalado, todos los medios destacan que PSSR es una de las mejoras más importantes que trae PS5 Pro, y que esta consola está mejor preparada para trabajar con trazado de rayos, pero sus capacidades para mover esta tecnología siguen siendo muy limitadas, tanto que en Alan Wake 2 solo se aplica a reflejos, y hace que el juego funcione a 30 FPS con una resolución base muy baja.

Lo bueno

Más calidad gráfica y 60 FPS en más juegos.

PSSR es una mejora importante que define que el futuro de las consolas pasa por la IA.

Es más pequeña, ligera y silenciosa que la original.

Se ahoga un poco menos con el trazado de rayos.

Viene con una unidad SSD de 2 TB.

Soporta Wi-Fi 7.

Lo malo

Los 30 FPS siguen siendo una realidad en muchos juegos.

Trazado de rayos limitado a un solo efecto, y casi siempre reflejos o sombras, que son los menos exigentes.

La CPU Zen 2 no ha recibido ninguna mejora relevante.

PS5 sin unidad óptica ofrece un valor mucho mejor en relación calidad-precio.

PSSR tiene margen de mejora y sigue partiendo de resoluciones muy bajas.

A pesar de las mejoras no es una consola 4K.

Lo feo

Muchos de los juegos mejorados también están disponibles en PS4.

En muchos casos las mejoras gráficas son bastante sutiles y no marcan una gran diferencia.

El precio es una locura, 799 euros sin unidad óptica ni soporte vertical y 950 euros con ambos accesorios.

El trazado de rayos no solo es muy limitado, sino que además sigue teniendo un impacto enorme en el rendimiento. Será imposible ver esta tecnología en juegos a 60 FPS en PS5 Pro.

¿Vale la pena comprar una PS5 Pro?

Bajo mi punto de vista no, no vale la pena comprar esta consola, no porque sea un mal producto, que no lo es, sino porque el precio al que la ha lanzado Sony es un auténtico disparate, y porque la estrategia que ha adoptado la compañía es un insulto a los consumidores, y debemos reaccionar con rechazo ante estos abusos.

Lanzar esta consola a un precio tan alto no ha sido casualidad. Sony sabía que no iba a tener competencia por parte de Microsoft, y se ha aprovechado de ello para ponerle un precio elitista y totalmente alejado de la realidad. Esto también le ha permitido mantener inflado el precio de PS5, una consola que llegó al mercado hace cuatro años y que hoy todavía cuesta 50 euros más que en su lanzamiento.

Si Sony hubiese lanzado PS5 Pro con un precio de entre 600 y 650 euros mi opinión sería totalmente distinta. En ese rango de precios sí que ofrecería un valor muy interesante, y sería un producto muy competitivo en relación calidad-precio, incluso aunque hubiese llegado sin unidad óptica y sin soporte vertical.