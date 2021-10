El año pasado publicamos una selección de los diez juegos con mejores gráficos de 2020. En líneas generales, esa lista os gustó mucho, y la mayoría estuvisteis de acuerdo con los elegidos, salvando algunas excepciones que generaron un poco de polémica, como por ejemplo Minecraft RTX. Lo entiendo perfectamente ya que, al final, este juego utiliza una geometría tan simple que puede resultar injusto compararlo con otros juegos, de hecho ya comenté esto en el artículo original.

En aquella lista incluimos juegos tanto de consola como de PC, y hoy queremos compartir con vosotros un especial mucho más ambicioso, amplio e interesante, donde encontraréis una selección de los que son, a nuestro juicio, los veinte juegos con mejores gráficos, y con mejor factura técnica, que nos ha dejado esta generación. Y sí, cuando hablo de esta generación me refiero a los títulos exclusivos de PC, a los exclusivos de PS4 y Xbox One y también a los que llegaron a todas esas plataformas, es decir, estamos dejando fuera de la ecuación los exclusivos de PS5 y Xbox Series X-Series S.

Como habréis podido apreciar, en este especial hemos cambiado un poco el enfoque, y es que ya no nos limitamos a elegir a los juegos con mejores gráficos, sino que además hemos añadido el concepto de «factura técnica». Con ello, nos referimos a aquellos elementos o aspectos que mejoren el juego desde el punto de vista técnico, y que representen un valor importante en combinación con el acabado gráfico. Por poner algunos ejemplos que os sirvan como referencia podemos citar el sonido y la ambientación, la amplitud y complejidad de los escenarios, la optimización y el aprovechamiento de nuevas tecnologías, como la realidad virtual o el trazado de rayos.

Sin más, entramos en materia, aunque antes de empezar quiero recordaros que podéis dejar vuestra propia lista en los comentarios, y también os invito a que nos contéis si estáis de acuerdo, o no, con los títulos que hemos elegido, y a que nos contéis por qué. Ahora sí, empezamos.

Los veinte juegos con mejores gráficos, y acabado técnico, de esta generación

1.-Half Life: Alyx

Muchos esperábamos con ganas que Valve nos sorprendiera con el ansiado Half Life 3, pero al final nos quedamos con el gesto torcido cuando vimos la presentación de Half Life: Alyx. Esta reacción fue perfectamente normal, y es que todos deseábamos que la compañía que dirige Gabe Newell cerrase, de una vez, la trilogía que narra las aventuras, y desventuras, de Gordon Freeman. Qué puedo decir, tendremos que seguir esperando.

Una vez superada la decepción inicial nos dimos cuenta de que Half Life: Alyx no solo era uno de los juegos con mejores gráficos de esta generación, sino que también tenía todo lo necesario para convertirse en el mejor juego que ha llegado al sector de la realidad virtual, al menos hasta la fecha, gracias a su excelente acabado técnico y al fantástico aprovechamiento que hace de los controles adaptados a realidad virtual. Sobresaliente, y con unos gráficos que quitan el hipo.

Requisitos mínimos de Half-Life Alyx

Procesador Intel Core i5-7500 a 3,8 GHz o AMD Ryzen 5 1600 a 3,5 GHz.

12 GB de memoria RAM.

NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580.

Windows 10 de 64 bits.

2.-Cyberpunk 2077

Es un juego que ha generado mucha polémica, pero cada vez tengo más claro que es uno de los juegos con mejores gráficos de esta generación, y el que mejor ha implementado el trazado de rayos, con permiso de Control, ya que este título también hizo una integración soberbia de dicha tecnología, y no la limitó a un único elemento.

Cyberpunk 2077 pone ante nosotros una ciudad enorme que se extiende tanto en vertical como en horizontal, y que está cargada de detalles. La calidad del modelado de los personajes, y de todos los elementos que encontramos en los escenarios es fantástico, y gracias al trazado de rayos ofrece una iluminación global que roza la perfección, unos reflejos altamente realistas y unas sombras suaves que redondean un acabado gráfico simplemente impresionante. También aprovecha de maravilla el DLSS de segunda generación.

Es exigente, sí, y también podemos decir que la IA de los NPCs podría ser mejor, pero hay que tener en cuenta que CD Projekt RED tuvo que partir de las limitaciones de Xbox One y de PS4, y que por ello es comprensible que este título presente algunas carencias que son un clásico de dicha generación, y consecuencia directa de la baja potencia de su CPU.

Requisitos mínimos de Cyberpunk 2077

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i5 3570K o FX 8310.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 780 con 3 GB de memoria gráfica, o una Radeon R9 290.

70 GB de espacio libre en disco duro.

3.-Resident Evil 2 Remake

Tuve la oportunidad de analizarlo en su momento, y la verdad es que no solo creo que es uno de los juegos con mejores gráficos de esta generación, sino que también es uno de los mejores remakes de toda la historia. Capcom logró llevar el RE Engine al límite con este título, al menos en su implementación intergeneracional, y el resultado fue fantástico a nivel técnico.

El modelado de los personajes, y de los enemigos, es sobresaliente, la ambientación es perfecta y la recreación de las diferentes localizaciones raya a un gran nivel y es totalmente fiel al clásico de los noventa. Por si todo eso fuera poco, el grado de optimización que consiguió Capcom es tan bueno que el juego funcione bien incluso en configuraciones muy modestas, como por ejemplo una RX 460 de 4 GB o una GTX 1050 Ti de 4 GB.

Requisitos mínimos de Resident Evil 2 Remake

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i5 4460 o AMD FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 760 o Radeon R7 260X con 2 GB.

26 GB de espacio libre.

4.-Red Dead Redemption 2

Fue uno de los juegos con mejores gráficos de PS4 y Xbox One, y tras su lanzamiento en PC mejoró notablemente desde el punto de vista técnico, gracias a la mayor potencia que ofrece dicha plataforma. Su acabado gráfico es uno de los mejores que hemos visto en un juego de su clase (mundo abierto explorable), y la ambientación y la atención al detalle son tan buenas que logra hacernos sentir como si realmente hubiésemos viajado al Salvaje Oeste americano.

Para mejorar un poco más las cosas, hace poco implementó el DLSS de segunda generación, una tecnología que mejora el rendimiento y que solo genera una leve pérdida de calidad de imagen cuando lo configuramos en modo rendimiento con resoluciones inferiores a 4K. Si juegas en 1440p o en 1080p, lo ideal es configurar el DLSS en modo calidad.

Requisitos mínimos de Red Dead Redemption 2

Windows 7 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-2500K o AMD FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 770 o AMD Radeon HD 7950.

150 GB de espacio libre.

5.-DOOM Eternal

Una auténtica obra de arte desarrollada sobre el motor gráfico idTech 7. Además de ser uno de los juegos con mejores gráficos de esta generación, también es uno de los mejor optimizados, ya que escala perfectamente a nivel de hardware, y ofrece una factura técnica impresionante, tanto en lo que se refiere al modelado de todos los elementos que refleja en pantalla como a los efectos de partículas, de luces y de sombras.

DOOM Eternal pone ante nosotros un mundo orgánico, vivo y tremendamente detallado donde la calidad gráfica brilla ampliamente en todos sus frentes. Especial mención merece también el efecto de daños que se refleja en nuestros enemigos cuando reciben daño, y la reciente integración del trazado de rayos aplicado a reflejos y del DLSS de segunda generación, que suben el ya de por sí excelente acabado gráfico y técnico de este título.

Requisitos mínimos de DOOM Eternal

Windows 7 / Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5 a 3,3 GHz o AMD Ryzen 3 a 3,1 GHz.

8 GB de RAM.

50 GB de espacio libre en disco.

Gráfica NVIDIA GeForce 1050 Ti (4 GB), GTX 1060 (3 GB), GTX 1650 (4 GB) o AMD Radeon R9 280 (3 GB), AMD Radeon R9 290 (4 GB) o RX 470 (4 GB).

6.-Dying Light

Puede que alguno piense que es un juego muy antiguo y que no merece estar en esta lista, pero lo cierto es que se equivoca por completo. Dying Light es, por méritos propios, uno de los juegos con mejores gráficos de esta generación, y el paso del tiempo no le ha hecho mella en absoluto, quizá porque fue un juego que, desde el principio, demostró que PS4 y Xbox One nacieron «agotadas».

Esta joya de Techland pone ante nosotros una ciudad enorme que ha sido recreada con todo lujo de detalles, modelada de forma sublime y que podemos explorar con total libertad. Los ciclos de día y de noche se han integrado de maravilla, el modelado de los personajes es sobresaliente y los efectos de luces y sombras mantienen un nivel impresionante, sobre todo para tratarse de un juego de 2015.

Requisitos mínimos de Dying Light

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i5 2500 a 3,3 GHz o FX-8320 a 3,5 GHz.

4 GB de DDR3.

GeForce GTX 560 o Radeon HD 6870 con 1 GB de VRAM (DirectX 11).

40 GB de espacio libre.

7.-Days Gone

Lo jugué cuando llegó a PS4, y me pareció uno de los mejores juegos de tipo survival horror de tipo sandbox que había jugado hasta el momento, aunque a nivel técnico tenía carencias importantes que eran consecuencia directa de las limitaciones de PS4. Así, por ejemplo, la calidad de las texturas era muy pobre, el grado de detalle y el nivel de nitidez dejaban bastante que desear, los tiempos de carga eran muy elevados, y las caídas de fotogramas llegaban a afectar seriamente a la experiencia de juego.

La versión de Days Gone para PC se convirtió, sin embargo, en una auténtica maravilla. Todos esos problemas que presentaba la versión de PS4 fueron superados en la versión para PC, y esta luce tan bien, y ha implementado tantas mejoras a nivel técnico, que merece ser considerada como uno de los juegos con mejores gráficos de la presente generación. No deberías perdértelo, incluso si ya lo jugaste en PS4.

Requisitos mínimos de Days Gone

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i5 2500K o AMD FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 780 o Radeon R9 290.

DirectX 11.

70 GB de espacio libre.

8.-Forza Horizon 4

Es uno de los juegos con mejores gráficos dentro de su género, y también uno de los mejores exclusivos de Xbox One, aunque también está disponible en PC. Lo más interesante de Forza Horizon 4 es, a primera vista, el nivel de realismo que presenta a la hora de modelar los coches, y de representar cada escenario, pero sin duda lo mejor es que ofrece, además, una optimización sobresaliente.

A nivel jugable, es cierto que Forza Horizon 4 se inclina más hacia el lado «arcade» que hacia una simulación pura, pero esto para muchos es un aspecto positivo. Volviendo al acabado gráfico, Forza Horizon 4 está tan bien hecho que luce de maravilla incluso en el modesto hardware de Xbox One, y como habréis podido imaginar en PC, con resolución 4K y configurado al máximo, es una auténtica pasada.

Requisitos mínimos de Forza Horizon 4

Windows 10 de 64 bits (versión 15063.0 o superior).

Procesador (AMD): AMD FX 4300.

Procesador (Intel): Core i5 750 o Core i3 serie 4000.

Memoria: 8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica (AMD): Radeon HD 7750 con 2 GB.

Tarjeta gráfica (NVIDIA): GeForce GTX 650 TI o GT 740 (GDDR5) con 2 GB.

9.-Dark Souls III

Fue el primer juego de la franquicia desarrollado en exclusiva para la, por entonces, nueva generación de consolas, PS4 y Xbox One, y tuvo una versión para PC que es, sin duda, la más atractiva, no solo porque ofrece una mayor calidad gráfica, y porque podemos configurarlo a mayor resolución, sino también porque no está limitado a 30 FPS.

A nivel gráfico, Dark Souls III presenta un acabado espectacular, especialmente por la calidad y la ambientación de los escenarios, por lo cuidados que están los efectos de luces y sombras, y por la riqueza que presenta cada localización en términos detalle, tanta que, de hecho, hace que algunas ubicaciones logren contarnos cosas de forma totalmente visual, es decir, sin tener que decir nada.

Requisitos mínimos de Dark Souls III

Windows 7 de 64 bits.

AMD A8 3870 a 3,6 GHz o Intel Core i3 2100 a 3,1 GHz.

8 GB de RAM

NVIDIA GeForce GTX 465 o ATI Radeon TM HD 6870 con 1 GB.

50 GB de espacio libre.

10.-Control

Es uno de los juegos con mejores gráficos de esta generación, y es otro de los que mejor ha implementado el trazado de rayos y el DLSS de segunda generación, aunque originalmente vino con la versión de primera generación, y hay que reconocer que aquella no estaba a la altura, ya que generaba una pérdida de calidad de imagen muy marcada.

Incluso sin activar trazado de rayos, Control tiene una factura técnica impecable. El modelado de los personajes y las animaciones de estos son fantásticos, la calidad de la geometría es soberbia y está cuidada hasta en el objeto más pequeño del mapa, y tanto las físicas como los efectos de partículas son de lo mejor de esta generación. La ambientación también merece una mención especial, ya que es espectacular.

Cuando activamos el trazado de rayos, el juego experimenta una mejora gráfica enorme que lo convierte, a mi juicio, en uno de los juegos con mejores gráficos de esta generación. Dicha tecnología mejora la iluminación, los reflejos y las sombras. Es cierto que tiene un impacto notable en el rendimiento, pero podemos contrarrestarlo con el DLSS de segunda generación.

Requisitos mínimos de Control

Sistema operativo: Windows 7 de 64 bits.

Procesador: Intel Core i5-4690 o AMD FX 4350.

Memoria: 8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica: GeForce GTX 780 o AMD R9 280X.

DirectX: versión 11.

Red: conexión a Internet de banda ancha.

Almacenamiento: 42 GB.

Tarjeta de sonido: compatible con DirectX.

11.-Assassin’s Creed Unity

En este caso, se trata de una elección muy complicada, pero creo que acertada. Fue el primero título de la franquicia que llegó a la nueva generación del momento, PS4 y Xbox One, y marcó un salto enorme tanto a nivel gráfico como en el plano técnico en general, aunque también es cierto que llegó cargado de fallos y que tuvo que pasar por un intenso proceso de «parcheo».

Destacan, sin duda, su excelente recreación del París de finales del siglo XVIII, la amplitud de dicha ciudad, el grado de detalle que presenta y la enorme cantidad de NPCs que fue capaz de mostrar. Su acabado gráfico fue tan bueno que todavía hoy, casi siete años después de su lanzamiento, sigue siendo uno de los juegos con mejores gráficos que existen.

Requisitos mínimos de Assassin’s Creed Unity

Windows 7 SP1 de 64 bits.

Intel Core i5 2500K o AMD FX-8350.

6 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 680 o Radeon HD 7970 con 2 GB de VRAM.

50 GB de HDD.

12.-Crysis 3 Remastered

Su lanzamiento no tendrá lugar hasta el 15 de octubre, pero ya he podido ver cómo luce la versión para Nintendo Switch, y el resultado es simplemente fantástico, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones que presenta la portátil de Nintendo. Esta versión remasterizada mantiene la esencia del original, pero introduce algunas mejoras importantes a nivel técnico incluyendo, en la versión para PC, el trazado de rayos.

La versión original de Crysis 3 ya tenía una factura técnica impresionante, así que esta edición remasterizada merece un hueco en esta lista por méritos propios. Dicha versión no llegó a PS4 y Xbox One, y por ello hemos tenido que elegir la versión remasterizada. El original ha envejecido de maravilla y sigue siendo uno de los juegos con mejores gráficos que han llegado al PC.

Requisitos mínimos de Crysis Remastered

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i5 3450 o Ryzen 3 1200.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica RX 470 o GTX 1050 Ti.

20 GB de espacio libre.

DirectX 11.

4 GB de memoria gráfica para jugarlo en 1080p.

13.-The Witcher III

Fue objeto de una importante polémica porque sufrió un downgrade notable debido a su adaptación a las limitaciones de PS4 y Xbox One. La propia CD Projekt RED lo reconoció en su momento, y argumentó que necesitaba lanzar una versión que corriese bien en consolas para que The Witcher III fuese viable.

Al final, lo cierto es que, incluso con esa reducción de calidad gráfica, logró convertirse en uno de los juegos con mejores gráficos de esta generación, sobre todo por la amplitud de sus escenarios, el grado de detalle que presentan y la riqueza de sus diferentes localizaciones. Obvia decir que su ambientación también es muy buena, y que el modelado de los personajes ha aguantado el tipo bastante bien, aunque los personajes secundarios son mejorables.

Requisitos mínimos de The Witcher III

Windows 7 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-2500K 3,3GHz o AMD Phenom II X4 940.

GPU GeForce GTX 660 o AMD GPU Radeon HD 7870.

6 GB de RAM.

40 GB de espacio libre.

14.-The Evil Within 2

Desde el plano artístico, me gusta más la primera entrega, especialmente por las excelentes localizaciones rurales que presenta. No obstante, The Evil Within 2 introdujo una mejora gráfica importante frente al original, gracias al abandono de Xbox 360 y PS3 (solo llegó a PS4, Xbox One y PC), como os conté en su momento en este análisis, y tiene detalles sobresalientes que lo convierten en uno de los títulos de su género con mejor acabado gráfico.

Entre los más destacables se encuentran el modelado de personajes y enemigos, la calidad de los escenarios, la ambientación, la riqueza de los espacios internos en lo que a detalle se refiere y los efectos de luces y sombras. Antes de empezar este artículo volví a jugarlo, y me reafirmo, es uno de los juegos con mejores gráficos de esta generación, y de su clase.

Requisitos mínimos de The Evil Within 2

Windows 7 SP1 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-2400 o AMD FX-8320.

8 GB de RAM.

GTX 660 o HD 7970.

40 GB de espacio libre.

15.-Microsoft Flight Simulator

Lo más impactante de Microsoft Flight Simulator es, sin duda, su altísimo nivel de realismo. Con él nos sentimos, desde el primer minuto, como si realmente estuviésemos a las mandos de un avión, y no solo por el excelente nivel de detalle que presentan las cabinas, sino porque todos los elementos del juego tienen un marcado carácter fotorrealista.

Las ciudades, los aeropuertos, el modelado de los aviones, los efectos de luces y sombras, y las transiciones en los ciclos de día y noche han sido cuidados al milímetro, y convierten a este título en uno de los juegos con mejores gráficos, sin discusión posible. Es una maravilla, hasta tal punto que merece la pena darle una oportunidad solo por disfrutar de su acabado técnico.

Requisitos mínimos de Microsoft Flight Simulator

Windows 10 con la actualización 1909 (November Update).

Procesador Ryzen 3 1200 o Core i5 4460.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica RX 570 o GTX 770 con 2 GB.

150 GB de espacio libre.

Conexión a Internet de 5 Mbps.

16.-Bloodborne

Uno de los exclusivos más importantes de PS4, y también uno de los juegos «de culto» que ha desarrollado From Software. A nivel técnico, este título tiene un enfoque similar a lo que vimos en Dark Souls III, pero plantea una ambientación distinta y pone ante nosotros un escenario con tintes victorianos que ha sido cuidado hasta el más mínimo detalle.

La riqueza de cada localización, de cada escenario, el modelado de los personajes y la excelente ejecución de cada construcción se combinan con unos efectos de luces y sombras bien resueltos para lograr, en conjunto, un apartado técnico muy personal, único e irrepetible. Ningún juego de PS4 ha logrado impactarme, en este sentido, de la manera que lo hizo Bloodborne.

Por desgracia, From Software apuró al máximo el apartado gráfico, y como consecuencia Bloodborne tiene problemas de rendimiento (caídas de fotogramas y «stuttering»). Al ser un exclusivo de PS4, no tenemos ningún listado de requisitos que compartir con vosotros, pero deseamos que esto pueda cambiar muy pronto.

17.-Horizon Zero Dawn

La versión para PS4 luce de maravilla, pero tiene problemas de rendimiento considerables, tanto que me hicieron dejar de jugarlo. Al final, decidí darle una segunda oportunidad en PC, y debo decir que no me arrepiento en absoluto.

En la versión de Horizon Zero Dawn para compatibles, este título alcanza unas cuotas de calidad gráfica que eran imposibles en la consola de Sony, y además podemos ejecutarlo a 60 FPS, algo que se deja notar enormemente en la jugabilidad, ya que la versión de PS4 funcionaba a 30 FPS, pero con caídas notables.

La amplitud y la calidad de los escenarios es fantástica, el modelado de los personajes y de todos los elementos del juego es excelente y la factura técnica del título es, en todos los sentidos, espectacular. Uno de los juegos con mejores gráficos de esta generación, pero también uno de los peor optimizados en su versión para PC.

Requisitos mínimos de Horizon Zero Dawn

Procesador: Intel Core i5-2500K a 3.3 GHz o AMD FX 6300 a 3,5 GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) o AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX: Versión 12

Almacenamiento: 100 GB de espacio disponible

18.-Batman: Arkham Knight

Su debut fue desastroso, eso no podemos negarlo. La versión de Batman: Arkham Knight para PC llegó tan rota que recuerdo perfectamente que Warner Bros decidió ofrecer reembolsos. Sí, tuvieron que devolver el dinero.

Sin embargo, tras el lanzamiento de una buena oleada de parches, el juego acabó quedando en un estado bastante bueno, y hay que reconocer que a nivel gráfico es uno de los mejores juegos de su clase, y de la presente generación.

La amplitud de Gotham City y el grado de detalle que presenta, el modelado de los personajes, los efectos de luces y sombras y las transiciones climatológicas rayan a un nivel sobresaliente, y convierten a Batman: Arkham Knight en una delicia visual. Lo he terminado dos veces, y en mi segundo recorrido lo disfruté más que en el primero.

Requisitos mínimos de Batman: Arkham Knight

Windows 7 SP1 o Windows 8.1 de 64 bits.

CPU Intel Core i5 750 o AMD Phenom II X4 965.

6 GB de RAM.

NVIDIA GeForce GTX 660 o Radeon HD 7850 de 2 GB.

45 GB despacio libre.

19.-The Last of Us Part II

Otro de los mejores exclusivos de PS4. Naughty Dog consiguió exprimir el hardware de dicha consola a un nivel tan increíble que, desde luego, hay darle el reconocimiento que merece. The Last of Us Part II ofrece un apartado gráfico sobresaliente en todos los sentidos, tanto en el modelado de los personajes como en los escenarios, el detalle de estos y en los efectos clave (luces, sombras, climatología y partículas).

The Last of Us Part II es uno de los juegos con mejores gráficos de PS4, y también tiene una de las mejores ambientaciones posapocalípticas que he visto. Sin embargo, para alcanzar esa excelente factura técnica, Naughty Dog tuvo que hacer algunos sacrificios importantes, y es que no estamos ante un título con un enfoque de mundo abierto como Days Gone, sino que adopta el mismo planteamiento que otros juegos como God of War, es decir, nos presenta un mundo que parece muy amplio, con una buena distancia de visión en exteriores, pero que al final está cerrado y es muy lineal.

Tampoco hay una versión para PC, así que no podemos hablar de requisitos.

20.-God of War

Con este título tengo sensaciones enfrentadas. A nivel jugable, debo decir que no me ha gustado. Lo tengo en PS4, lo he intentado jugar varias veces, pero siempre me acaba aburriendo, así que no he sido capaz de llegar hasta el final. Sin embargo, esto no me impide reconocer que, desde el punto de vista técnico, es una maravilla.

God of War es uno de los juegos con mejores gráficos de esta generación por su excelente modelado de personajes, su cuidada ambientación y sus fantásticos efectos de postprocesado, de iluminación y de sombreado. No hay duda de que también es todo un ejemplo del techo técnico de PS4.

Como en los casos anteriores, al ser un exclusivo de PS4 no toca hablar de requisitos, aunque se comenta que podría acabar llegando a PC tarde o temprano.