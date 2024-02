Cómo sería un Windows Phone en 2024: un mini PC de bolsillo con Windows 12

Hablar de Windows Phone en 2024 implica echar una importante mirada al pasado, a una era en la que el conocido sistema operativo móvil de Microsoft fue capaz incluso de arrebatar la segunda posición a iOS en algunos mercados, y en la que el gigante de Redmond logró romper ese duopolio que mantenían Google y Apple.

Me acuerdo perfectamente de aquella época, de hecho escribí mucho sobre Windows Phone en su momento, y la verdad es que a pesar de todas sus carencias era un sistema operativo interesante y lleno de posibilidades. En su etapa final, cuando se produjo su mayor caída hasta que acabó desapareciendo, fue precisamente cuando recibió algunas de sus funciones más interesantes, como por ejemplo Continuum, que nos permitía utilizar un smartphone como un PC basado en Windows.

El HP Elite X3 fue uno de los mejores smartphones basados en Windows Phone, y si no recuerdo mal creo que también fue el último terminal de gama alta basado en dicho sistema operativo que llegó al mercado. Para muchos que Microsoft abandonara su aventura en este mercado fue un error, pero la verdad es que al final la compañía fue perdiendo terreno y acabó en un punto de no retorno del que no sabía cómo salir, así que como empresa en realidad hizo lo correcto, no seguir «sangrando» dinero.

Windows Phone en 2024: así podría haber sido

Vamos a reescribir la historia por un momento. Imagina que Microsoft decidió seguir apoyando a Windows Phone, y que dicho sistema operativo sobrevivió y llegó a nuestros días, ¿cómo podría haber sido una versión de este adaptada a los tiempos que corren? Creo que es una pregunta muy interesante, y el canal AR 4789 ha compartido un vídeo donde nos muestra la que habría sido su evolución natural, Windows 12 Mobile.

Windows Phone en 2024, o Windows 12 Mobile, como queráis llamarlo, se presenta en este vídeo conceptual como un sistema operativo que bebe directamente de Windows 11 para PC, aunque obviamente está adaptado a las particularidades de un smartphone. La pantalla de inicio tiene detalles que recuerdan a una especie de mezcla entre iOS y Android, y la interfaz es marcadamente minimalista.

Los detalles presentes en la pantalla no dejan ninguna duda. Tenemos un dock en la parte inferior que es casi un calco de la barra de herramientas de Windows 11, aunque con un acabado «flotante» y un diseño mejor afinado a la interfaz de un smartphone. En ella aparecen el icono de Windows y el de Copilot, así como otros atajos importantes como el explorador de archivos, el navegador Microsoft Edge y la Microsoft Store.

En la parte central vemos un sistema de «carpetas» y aplicaciones que recuerda mucho al que utilizan tanto iOS como Android. Un poco más arriba aparece la barra de búsqueda dedicada de Bing, y en la parte superior de la pantalla tenemos un enorme espacio dedicado a la hora. Esta interfaz sería personalizable, y podríamos aplicar nuevos widgets para cubrir el espacio disponible a nuestro gusto.

Lo más interesante viene a la hora de navegar por las diferentes aplicaciones y secciones del sistema operativo, cosa que podemos ver a partir del minuto 1 del vídeo. La interfaz se parece muchísimo a Windows 11, y tenemos una superposición de ventanas muy bien resuelta que facilitaría las interacciones, la configuración y el cambio de ajustes en el terminal. En líneas generales debo decir que me gusta mucho lo que veo, y merece una mención especial la posibilidad de alternar entre diferentes escritorios.

Qué puedo decir, después de ver este vídeo me he quedado con ganas de ver un smartphone con Windows, ¿y vosotros?