El ecosistema de Xbox ha cambiado radicalmente en los últimos años. Lo que antes era una plataforma centrada en sus exclusivos ahora es un servicio que busca llegar a la mayor cantidad de jugadores posibles, sin importar el dispositivo. Esta transición no es nueva, pero Phil Spencer, máximo responsable de la división de videojuegos de Microsoft, ha vuelto a dejar claro que el futuro de la marca pasa por ampliar horizontes en lugar de limitarse a su propia consola.

En una reciente entrevista, Spencer explicó que su objetivo no es obligar a los jugadores a elegir Xbox, sino permitir que jueguen donde prefieran. “Hay personas que tienen sus bibliotecas en PlayStation o Nintendo, que simplemente prefieren el mando de una u otra, o que les gustan los juegos que están allí. No quiero mirar eso y decir ‘bueno, no hay manera de que podamos construir un negocio allí, o encontrar fanáticos de nuestras franquicias allí’”, afirmó. Su enfoque es claro: menos barreras, más accesibilidad.

Este planteamiento no es nuevo ni especulativo. Microsoft confirmó oficialmente, hace ahora un año, que llevará algunos de sus juegos exclusivos a PlayStation y Nintendo Switch, consolidando un cambio de rumbo que venía gestándose desde hace tiempo. A finales del año pasado, se hizo evidente que la compañía ya no veía sentido en limitar sus títulos a Xbox Series X|S y P. Poco después, se confirmó que varios títulos de Xbox Game Studios acabarán llegando a otras plataformas, marcando el fin de una era.

Lo más sorprendente es que, si esta estrategia se mantiene, Microsoft podría acabar publicando más juegos en PlayStation 5 que la propia Sony. Su extenso catálogo de estudios internos le permite llevar una cantidad significativa de títulos a otras plataformas sin afectar su propio ecosistema, como te contábamos hace unos días, y esto es algo que debería hacer que en Sony dedicaran un tiempo a pensar en esta situación.

El modelo de negocio de Microsoft refuerza esta visión. Spencer mencionó que los juegos publicados en plataformas ajenas a Xbox generan ingresos importantes, ya que la compañía obtiene el 70% de las ventas realizadas en esas consolas. Este flujo de dinero permite financiar nuevos proyectos y reforzar su presencia en el sector sin depender únicamente de la venta de hardware.

El futuro de Xbox se aleja cada vez más del concepto tradicional de consolas cerradas. Spencer y su equipo han apostado por un modelo donde los juegos no están atados a un único sistema, sino que se expanden a múltiples plataformas. La pregunta es si esta estrategia marcará el inicio de una nueva era en la industria, donde las exclusividades sean una rareza y los jugadores puedan acceder a cualquier título sin importar la máquina que usen.

