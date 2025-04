Comprar una Nintendo Switch 2 supone pagar 469,99 euros en España por la consola sin juegos. Este precio es muy parecido a lo que nos costaría una PS5 digital, una consola que se puede comprar por 449,99 euros. La competencia entre ambas es totalmente directa, y esto ha generado dudas entre los jugadores, que no saben si optar por una u otra consola.

Existe también otro grupo de jugadores que no puede comprar una Nintendo Switch 2 porque esperaban que la consola llegase al mercado a un precio más bajo, y que al final no han tenido más remedio que intentar seguir ahorrando para poder hacerse con ella en su lanzamiento, que está previsto para el 5 de junio.

Nintendo lo tiene claro, el precio de Nintendo Switch 2 es correcto, es justo y acorde a la experiencia que ofrece y a las especificaciones de hardware que tiene, una argumentación que la verdad podríamos discutir profundamente, porque al final sus especificaciones tampoco son nada del otro jueves, y porque hemos visto consolas mucho más potentes, como la ASUS ROG Ally con Ryzen Z1 Extreme, disponibles en oferta por 499,99 euros.

En una entrevista el presidente de Nintendo America, Doug Bowser, dijo que es consciente de que no todo el mundo se podrá comprar una Nintendo Switch 2, y comentó que por eso van a mantener a Nintendo Switch 1 en el mercado durante un tiempo razonable, para que esta sirva como alternativa más asequible para los que no pueden permitirse el modelo de nueva generación.

Dicho de otra forma, si no puedes pagar lo que vale una Nintendo Switch 2 la gran N te dice que te compres una Nintendo Switch 1. No creo que sea algo que vaya a sentar bien a muchos jugadores, y tampoco me parece una buena opción, porque dicha consola tiene un hardware totalmente obsoleto y un precio demasiado alto para lo que ofrece, y para el tiempo que lleva en el mercado.

Personalmente lo tengo claro, no compraría una Nintendo Switch 1 ahora mismo. Es una consola a la que, con suerte, le quedarán dos o tres años de vida, que no tiene potencia suficiente ni siquiera para mover de forma aceptable juegos triple A de la generación anterior, y por eso no vale la pena gastar 300 euros en este sistema.

Si hacemos una comparación directa entre Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch 1 está claro que es mejor ahorrar un poco más e ir directamente a por la primera, no solo porque es más potente, sino porque recibirá muchos más juegos y tendrá una mayor vida útil.