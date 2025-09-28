Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCI)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

Cyberpunk 2 “Orion”: todo lo que sabemos en 10 preguntas y respuestas. Reunimos las teorías más sólidas y los rumores más recientes sobre *Cyberpunk 2 “Orion”: posibles fechas, ambientación, sistemas jugables y cómo podría continuar la narrativa de Night City. Si te has preguntado qué esperar de esta secuela, aquí te damos algunas pistas clave.

GIGABYTE Gaming A16: análisis completo del modelo con GeForce RTX 5060 (laptop). GIGABYTE apuesta fuerte por el segmento gaming con este A16 equipado con gráfica RTX 5060. En nuestro análisis te contamos cómo se comporta en juegos, qué ofrece en diseño y qué lugar puede ocupar entre los portátiles más interesantes de 2025.

Los comandos de Windows Terminal más útiles. ¿Sabías que con unos pocos comandos puedes ahorrar tiempo y hacer tareas avanzadas desde Windows Terminal? En este artículo seleccionamos aquellos que usamos a diario para administrar, optimizar y solucionar desde la consola. Si quieres dominar esa ventana negra, no te lo puedes perder.

GeForce RTX 6090: posibles especificaciones y rendimiento frente a la GeForce RTX 5090. En este artículo exploramos con prudencia las filtraciones y rumores sobre la futura RTX 6090: ¿más núcleos, mejor arquitectura, mayores retos de consumo? Lo comparamos con lo que ya sabemos de la RTX 5090 para que te hagas una idea de lo que podría venir, con una base sólida.

Nintendo Switch 2 superará en ventas a Xbox Series X y Series S en 2026. Las previsiones apuntan a que la Switch 2 podría superar las ventas de las consolas Xbox actuales el próximo año, lo que representa un giro importante en la generación. En este artículo analizamos los motivos detrás de esa posibilidad, los riesgos implícitos y qué consecuencias podría tener para Microsoft y la competencia en el mercado.

Cómo usar el menú avanzado de Windows. El menú avanzado de Windows suele pasar desapercibido, pero es una herramienta poderosa para recuperar, diagnosticar o ajustar el sistema. En esta guía explicamos cuándo conviene invocarlo y qué opciones deberías conocer si quieres tener más control sin complicarte.

GEEKOM 22.º aniversario: oferta en el mini PC IT15 AI. GEEKOM celebra su 22.º aniversario con una rebaja destacada en su modelo IT15 AI —descuento de 250 € respecto al precio habitual— para quienes buscan un mini PC potente con funciones modernas. Si estás considerando renovar equipo compacto, esta oferta podría ser una oportunidad que no conviene pasar por alto.

