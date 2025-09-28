A Fondo
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCI)
Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:
Cyberpunk 2 “Orion”: todo lo que sabemos en 10 preguntas y respuestas. Reunimos las teorías más sólidas y los rumores más recientes sobre *Cyberpunk 2 “Orion”: posibles fechas, ambientación, sistemas jugables y cómo podría continuar la narrativa de Night City. Si te has preguntado qué esperar de esta secuela, aquí te damos algunas pistas clave.
GIGABYTE Gaming A16: análisis completo del modelo con GeForce RTX 5060 (laptop). GIGABYTE apuesta fuerte por el segmento gaming con este A16 equipado con gráfica RTX 5060. En nuestro análisis te contamos cómo se comporta en juegos, qué ofrece en diseño y qué lugar puede ocupar entre los portátiles más interesantes de 2025.
Los comandos de Windows Terminal más útiles. ¿Sabías que con unos pocos comandos puedes ahorrar tiempo y hacer tareas avanzadas desde Windows Terminal? En este artículo seleccionamos aquellos que usamos a diario para administrar, optimizar y solucionar desde la consola. Si quieres dominar esa ventana negra, no te lo puedes perder.
GeForce RTX 6090: posibles especificaciones y rendimiento frente a la GeForce RTX 5090. En este artículo exploramos con prudencia las filtraciones y rumores sobre la futura RTX 6090: ¿más núcleos, mejor arquitectura, mayores retos de consumo? Lo comparamos con lo que ya sabemos de la RTX 5090 para que te hagas una idea de lo que podría venir, con una base sólida.
Nintendo Switch 2 superará en ventas a Xbox Series X y Series S en 2026. Las previsiones apuntan a que la Switch 2 podría superar las ventas de las consolas Xbox actuales el próximo año, lo que representa un giro importante en la generación. En este artículo analizamos los motivos detrás de esa posibilidad, los riesgos implícitos y qué consecuencias podría tener para Microsoft y la competencia en el mercado.
Cómo usar el menú avanzado de Windows. El menú avanzado de Windows suele pasar desapercibido, pero es una herramienta poderosa para recuperar, diagnosticar o ajustar el sistema. En esta guía explicamos cuándo conviene invocarlo y qué opciones deberías conocer si quieres tener más control sin complicarte.
GEEKOM 22.º aniversario: oferta en el mini PC IT15 AI. GEEKOM celebra su 22.º aniversario con una rebaja destacada en su modelo IT15 AI —descuento de 250 € respecto al precio habitual— para quienes buscan un mini PC potente con funciones modernas. Si estás considerando renovar equipo compacto, esta oferta podría ser una oportunidad que no conviene pasar por alto.
Otro contenido de MC que no debes perderte
Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:
- El iPhone 17 Pro tiene un problema: se araña con suma facilidad
- Windows 11 recibe por fin una función muy esperada
- ¡Sorpresa! Una actualización vuelve a romper Windows 11
- Steam Deck baja de precio a solo 335,20 euros
- Las GeForce RTX 50 SUPER llegarán más tarde de lo previsto
- Intel podría estar trabajando en multigeneración de fotogramas para XeSS 2
- PS6: los rumores están exagerando su posible rendimiento
- WhatsApp incorpora traducción integrada de mensajes
- Qualcomm presenta los Snapdragon X2 Elite para PCs
- El Android para PC está en camino y esta vez va muy en serio
- GTA 6 podría estrenar un motor oficial de mods: Project ROME
- Más actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10
- Raspberry Pi 500 Plus llega con mejoras internas y externas
- YouTube abre su laboratorio de IA con narradores musicales
- James Webb capta el nacimiento de un agujero negro
- Apple prueba su propia app de IA mientras Siri sigue sin llegar
Más artículos de TPNET que pueden interesarte
Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés:
- Cloudfare registra el mayor ataque DDoS de la historia
- Kali Linux 2025.3: cambios en soporte y nuevas herramientas
- NVIDIA invierte 100.000 millones en OpenAI para impulsar la IA
- U5-Space: plataforma de drones ‘made in Spain’ pionera en Europa
- La BSC AI Factory abre oficinas en el Pier07 de Barcelona
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCI)
Apple prueba su propia app de IA mientras Siri sigue sin llegar
Android 16 beta 3.1 deja fuera de juego funciones clave en móviles Pixel
James Webb capta el nacimiento de un agujero negro
Apple M4 vuelve a imponerse en rendimiento
GEEKOM celebra su 22 aniversario con una oferta rompedora: 250 euros de descuento en el GEEKOM IT15 AI
Los 20 comandos más útiles de Windows Terminal
¿Conoces el menú avanzado de Windows?
Microsoft amplía las actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10, gratis y sin compromisos
GeForce RTX 6090: posibles especificaciones y rendimiento frente a la GeForce RTX 5090
GEEKOM celebra su 22 aniversario con una oferta rompedora: 250 euros de descuento en el GEEKOM IT15 AI
Cyberpunk 2 Orion: todo lo que sabemos en 10 preguntas y respuestas
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCI)
Rendimiento de FSR 4 en una Radeon RX 6800 XT: vale la pena
Xbox Series X-S se hunden, pero Microsoft sube el precio de sus consolas
6 Alertas clave antes de instalar una app gratuita
Windows 11 recibe por fin una función muy esperada, recuperada de la era de Windows Vista
La película de Resident Evil será totalmente original, ¿es una buena o una mala noticia?
Lo más leído
-
PrácticosHace 4 días
Los 20 comandos más útiles de Windows Terminal
-
GuíasHace 1 día
¿Conoces el menú avanzado de Windows?
-
NoticiasHace 3 días
Microsoft amplía las actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10, gratis y sin compromisos
-
A FondoHace 3 días
GeForce RTX 6090: posibles especificaciones y rendimiento frente a la GeForce RTX 5090