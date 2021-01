Llevamos tantos años soñando despiertos con Half Life 3 que hablar de él se ha convertido en un tema bastante polémico. Valve ha reconocido en más de una ocasión que afrontó el desafío de desarrollar dicho título, pero que al final no llegó a buen puerto por razones diversas.

Si queréis mi opinión, creo que, al final Half Life 3 fue un proyecto al que la propia Valve acabó cogiendo «miedo», no solo por las enormes expectativas que se habían generado tras el lanzamiento del sublime Half Life 2, un juego que todavía hoy sigue siendo una maravilla a nivel técnico, sino también por las consecuencias que podría tener para la compañía no estar a la altura de esas expectativas.

En muchas cosas me recuerda a lo que ocurrió con Duke Nukem Forever y 3D Realms, un título que nunca acabó de colmar las expectativas de dicha compañía, y que al final acabó en un bucle continuado de reinicios y de adaptaciones a diferentes motores gráficos, lo que drenó los recursos de la empresa hasta llevarla al borde del abismo.

Hasta hace nada pensábamos que Half Life 3 nunca llegaría al mercado, que debíamos olvidarnos de este proyecto, pero el debut de Half Life Alyx, y la buena acogida que ha tenido dicho proyecto, unida a las declaraciones de sus principales responsables, nos hizo soñar de nuevo con una última entrega que cierre el ciclo, que sirva como punto final a las aventuras de Gordon Freeman.

Half Life 3 y el trazado de rayos: el Source 2 Engine apunta a ello

El Source 2 Engine es un motor gráfico muy versátil. Lo hemos visto potenciando juegos tan sencillos como Dota 2, y otros tan exigentes a nivel técnico como Half Life Alyx, pero no nos imaginábamos que Valve sería capaz de «coquetear» con el trazado de rayos.

La última beta de Artifact, un juego de cartas bastante simple desde un punto de vista técnico, recoge referencias a «RTX y «sombreador por trazado de rayos», como podemos ver en la imagen adjunta, algo muy interesante que sugiere que Valve podría estar preparando algo grande.

¿Podríamos ver un Half Life 3 con trazado de rayos? Nada le impide a Valve desarrollarlo, y con PS5 y Xbox Series X recién llegadas sería un buen momento para empezar a trabajar en un proyecto de este tipo, más que nada porque tienen tiempo más que de sobra para tomárselo con calma y no tener que afrontar cambios de motor gráfico, ni siquiera a largo plazo, aunque el proceso llegase a extenderse enormemente.

También cabe la posibilidad de que Half Life 3 no esté en la agenda de Valve, y que esta solo esté «jugando» con esta tecnología para familiarizarse con ella de cara a otros proyectos no concretados, pero tengo claro que la compañía que dirige Gabe Newell no da puntada sin hilo, y que cuando se han animado a trastear con el trazado de rayos con su motor gráfico Source 2 Engine es porque tienen algo entre manos.

El motor Source 2 Engine es conocido por su alto grado de optimización, una realidad que lo ha convertido en un digno sucesor del Source Engine, un motor gráfico que sirvió para desarrollar títulos del calibre de Half Life 2 y la serie Left 4 Dead, entre otros. Esa optimización podría facilitar una implementación óptima del trazado de rayos, aunque hasta que no lo veamos en acción no podremos sacar conclusiones definitivas.

En cualquier caso, no hay duda de que el trazado de rayos puede mejorar enormemente la calidad gráfica de cualquier juego, incluso de títulos tan antiguos como el primer Half Life, así que la posible integración de dicha tecnología en un juego como Half Life 3 sería una excelente noticia.