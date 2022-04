La historia está llena de juegos clásicos que se han ganado, por méritos propios, un lugar en el «Olimpo» de los videojuegos. Siempre que me paro a pensar en este tema me siento muy afortunado, ya que nací en un momento que me permitió disfrutar de casi todos los momentos clave que ha vivido la historia del videojuego en sus últimos 40 años, y esa franja ha sido precisamente la más rica, y la más importante.

Podría contaros muchas cosas, mis primeras vivencias con la Atari 2600, esos momentos inolvidables disfrutando de juegos clásicos cuando los salones recreativos estaban en pleno auge, o profundizar en la evolución del sector a través de sus diferentes fases, y de las distintas consolas y ordenadores que tuve, pero esto no daría pie a un artículo, más bien sería material suficiente para un libro.

Con todo, siento la necesidad de compartir con vosotros mis queridos lectores, un pedacito de esas vivencias, y voy a hacerlo rememorando diez juegos clásicos, anteriores al año 2000, que marcaron un punto de inflexión en la historia de los videojuegos, y que creo que cualquier amante de los mismos debería disfrutar de ellos si no tuvo la oportunidad de hacerlo en su momento. Algunos no han envejecido del todo bien, pero siguen teniendo ese «algo» que los hizo únicos.

Diez juegos clásicos indispensables

1.-DOOM (1993)

El clásico de id Software y el padre del género de acción en primera persona (el abuelo fue Wolfenstein 3D). A nivel técnico fue una auténtica revolución, gracias a su motor gráfico que era capaz de generar un falso efecto 3D muy logrado y asequible, ya que funcionaba muy bien incluso en configuraciones poco potentes.

DOOM es uno de los juegos clásicos más antiguos que siempre ha estado instalado en todos mis ordenadores, y «sin aditivos», es decir, sin mods, en su versión original. Es cierto que gráficamente no ha envejecido bien, pero su diseño, su ambientación y su banda sonora, unidos a su cuidada jugabilidad, dieron forma a una experiencia única que lo convirtió en un título inmortal.

Fundamental para entender los orígenes de los juegos actuales de acción en primera persona. Es una lástima que ya no sea posible disfrutar del impacto que tuvo en su momento, pero os puedo asegurar que fue tan enorme que todavía hoy DOOM sigue teniendo un «algo» muy especial que ningún juego ha sido capaz de repetir. Coge la escopeta y prepárate para ir de caza al mismísimo infierno.

2.-Street Fighter II (1991)

La versión clásica que llegó a los salones recreativos fue todo un espectáculo. Los sprites de los personajes eran enormes, estaban muy detallados y tenían unas animaciones tan cuidadas que era fácil notar la «contundencia» de los golpes. En este sentido, me acuerdo de que los efectos de sonido también tenían «mucha culpa», ya que encajaban a la perfección.

A nivel técnico fue una auténtica maravilla en todos los sentidos. La banda sonora sigue siendo una delicia, y ha sido objeto de numerosas reediciones con mejoras y versiones instrumentales, pero lo más importante es que su jugabilidad es tan buena que lo ha convertido en otro de esos títulos «inmortales». No importa el tiempo que pase, Street Fighter II es uno de esos juegos clásicos que siempre divierten, y que siempre se disfrutan tanto jugando solos como acompañados.

No debemos olvidar que, además, Street Fighter II es a los juegos de lucha lo que DOOM fue a los juegos de acción en primera persona. Si nunca lo has jugado, dale una oportunidad al original, estoy seguro de que no te arrepentirás. No es un juego complicado, y a poco que practiques el cogerás el punto enseguida.

3.-Streets of Rage 2 (1992)

Una auténtica obra de arte, y toda una demostración de que Mega Drive era una consola que tenía mucho más potencial del que algunas desarrolladoras querían hacernos creer. Este juego redefinió el concepto de «beat em up», y lo hizo a lo grande, ya que puso en escena un acabado gráfico sublime, tanto que poco tenía que envidiar a otros títulos exclusivos de los salones recreativos.

Streets of Rage 2 es uno de los juegos clásicos más importantes de su género por todo lo que representó a nivel técnico, pero también por lo que supuso a nivel sonoro y jugable. Este título presentó a un total de cuatro personajes perfectamente diferenciados que ofrecían una experiencia distinta, y que contaban con sus propios movimientos especiales. Esto permitió realizar combos y afrontar cada combate de una manera más variada y rica, y acabó con esa aburrida monotonía que se acababa produciendo en juegos como Final Fight.

En cuanto al sonido tengo claro que Streets of Rage 2 es uno de los títulos con mejor banda sonora de su generación, y todo un ejemplo a seguir en este sentido incluso a día de hoy. Yuzo Koshiro hizo un trabajo excelente con temazos tan buenos que incluso sonaron durante un tiempo en los clubes más selectos de Japón. Sí, ya sabéis que el país nipón es otro mundo, aquí eso habría sido impensable.

4.-Mortal Kombat (1992)

Hoy en día no impresiona, pero en su momento Mortal Kombat fue un auténtico bombazo y desató una enorme «fiebre» por el uso de actores reales. Sus movimientos fueron grabados en vídeo e introducidos en el videojuego, una técnica que se conoció como «gráficos digitalizados«. Su éxito fue tal que, poco después de su lanzamiento, empezaron a llegar una enorme cantidad de «clones» que, en general, pasaron con más pena que gloria.

Mortal Kombat se atrevió a plantar cara a Street Fighter II y sentó su propio estilo, con una jugabilidad rápida e intensa, un acabado gráfico «realista» para la época, tanto que fue objeto de una polémica muy marcada, e incluso llegó a ser censurado. También introdujo importantes cambios en la jugabilidad, gracias a la adopción del botón de bloqueo, e innovó con los «Fatalities».

Esta franquicia ha tenido momentos mejores y peores, eso es cierto, pero al final ha conseguido mantener su esencia intacta hasta nuestros días, incluso tras dar el salto de los gráficos digitalizados a los gráficos en tres dimensiones. Te recomiendo que pruebes el original porque fue el que marcó la revolución, y por eso merece estar en esta lista de juegos clásicos, aunque personalmente mi favorito de todas las entregas clásicas de la saga es Mortal Kombat II.

5.-Heroes of Might and Magic (1995)

Uno de los mejores juegos de rol y de estrategia por turnos de toda la historia, y el inicio de una franquicia que, lamentablemente, ha caído en desgracia. Lo jugué por primera vez en mi modesto Pentium a 133 MHz, y siguiendo la dinámica de «va, un turno más y lo dejo» acabé «cortando» a las dos de la mañana.

Este título tenía toda la diversión de los juegos clásicos, pero sin complicadas curvas de aprendizaje ni momentos tediosos que nos hicieran pensar en abandonar. A pesar de su sistema de juego por turnos era muy dinámico, siempre tenías un objetivo que cumplir, algo que hacer o que conseguir, y un desafío que superar.

Adictivo a tope, con una banda sonora de lujo, bien optimizado y con un acabado gráfico aceptable para la época. También ofrecía un modo multijugador en local, todo un lujo para la época que dio pie a innumerables horas de diversión y a una experiencia única con mis amigos pasándonos el ratón. Si su acabado gráfico te supera, prueba con la segunda entrega.

6.-Resident Evil (1996)

En sentido estricto, Resident Evil no fue el creador del género survival horror, y tampoco fue el primero en combinar gráficos tridimensionales y escenarios pre-renderizados, años antes ya lo hizo Alone in the Dark. Sin embargo, sí que fue el primero que logró perfeccionar la fórmula y que la llevó a un nivel simplemente impresionante.

Ya sé que la entrega original no ha envejecido bien, especialmente si la jugamos en consola y no en PC, sigue ofreciendo una experiencia única gracias a su ambientación, a su cuidado argumento y a sus numerosos puzles. Por otro lado, también es más que digno heredero de Alone in the Dark, y es justo considerarlo como el padre del «survival horror».

Si tienes la oportunidad, intenta jugarlo en PC, ya que podrás aumentar la resolución (en PS1 funciona en 320 x 240 píxeles) y con la aceleración 3D disfrutarás de una calidad gráfica muy superior en todos los modelos tridimensionales.

7.-Diablo (1996)

No fue el primero en recurrir a la perspectiva isométrica, pero sí que fue el padre de lo que hoy conocemos como rol de acción, o ARPG en su concepto clásico. Blizzard dio forma a un juego que lo hacía todo bien: tenía un acabado gráfico muy bueno para la época, una ambientación excelente, una historia cuidada con momentos únicos y misiones secundarias que valía la pena hacer (y descubrir) y era, además, tremendamente adictivo.

A nivel gráfico es cierto que no ha envejecido bien, y también es verdad que las animaciones y la imposibilidad de correr pueden generar cierta molestia entre los jugadores más jóvenes, pero es uno de esos juegos clásicos que ha mantenido su esencia intacta, y que merece la pena jugar para disfrutar de esos momentos únicos que alberga, como por ejemplo nuestro encuentro con el carnicero.

Como alternativa, si no eres capaz de digerir sus gráficos ni su jugabilidad, tienes Diablo II, que marcó un salto muy grande frente al original, apostando por un componente más marcado de farmeo y de repetición de zonas para conseguir equipamiento y objetos de valor.

8.-Final Fantasy VII (1997)

Uno de esos juegos clásicos que demuestra que se puede alcanzar la perfección partiendo de una pase imperfecta. Puede parecer una contradicción, pero cuando empezamos a jugarlo nos damos cuenta de que cuadra perfectamente. A nivel técnico, Final Fantasy VII optó por combinar escenarios pre-renderizados con personajes tridimensionales, pero en exteriores, y cuando combatíamos, todo se recreaba en 3D.

Esa curiosa combinación tenía otro matiz importante, y es que los personajes solo se veían en todo su esplendor en los combates, lo que nos dejaba con monigotes cuadriculados cuando teníamos que explorar las ciudades y el mapa. Esto tenía, sin embargo, un lado positivo, y es que le daba un toque «tierno» al juego, y al mismo tiempo hacía que disfrutáramos mucho más de los combates, ya que en ellos los personajes tenían un diseño adulto y de mayor calidad.

Con los estándares actuales, sé que Final Fantasy VII puede ser uno de esos juegos clásicos difíciles de digerir, pero la verdad es que sigue siendo una obra de arte, especialmente por la historia, por el carisma de los personajes, por los sentimientos que transmite y por la riqueza que ofrece a nivel jugable. En su momento llegué a dedicarle más de cien horas, y no me arrepiento en absoluto, de hecho sigue siendo uno de mis 20 juegos favoritos.

9.-MDK (1997)

MDK fue algo único. Este título demostró que era posible crear un juego tridimensional de alta calidad sin tener que recurrir a tarjetas gráficas aceleradoras 3D, siempre que tuviéramos un procesador Pentium funcionando al menos a 90 MHz, y un total de 16 MB de memoria RAM. Sí, megabytes, en aquella década medíamos en megabytes.

Tengo muy claro que MDK fue un auténtico prodigio, un juego perfecto en todos los sentidos. A nivel técnico todo estaba perfectamente encajado, el personaje principal estaba pre-renderizado, pero no desentonaba en absoluto, y el mundo 3D que podíamos recorrer era rico, variado y estaba perfectamente detallado.

Uno de los mejores juegos de la década, y de la historia. Curiosamente, a pesar de utiliza un acabado en 3D bastante antiguo el juego ha envejecido bien, y se disfruta muchísimo, así que os recomiendo darle una oportunidad.

10.-Shenmue (1999)

La guinda al pastel, sin ningún atisbo de duda. Sé que para muchos Shenmue no ha envejecido bien, es un juego lento que requiere de mucha paciencia por parte del jugador, y me quedó claro tras ver las críticas que recibió Death Stranding en su momento que esto no es algo que abunde hoy en día, pero esto no debe quitarle el mérito que Shemnue cosechó en su día.

Su lanzamiento se produjo en plena transición, cuando Dreamcast llegaba al mercado rodeada de críticas y de «intelectuales» que decían que no era mucho más potente que una PS1. Shenmue calló muchas bocas, y fue uno de los grandes abanderados de esa nueva generación que inauguraba la 128 bits de SEGA. También fue, en muchos aspectos, uno de los precursores del género «sandbox».

No te voy a mentir, Shenmue no ha envejecido bien y tiene momentos en los que puede llegar a aburrirte, pero ofrece una experiencia única y tiene momentos muy gratificantes. Uno de los grandes diamantes de Dreamcast, y uno de los juegos clásicos más importantes, e incomprendidos, de la historia.