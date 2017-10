Apple iPhone 8 Plus, análisis

Total







El pasado 12 de septiembre Apple celebró una keynote a la que perfectamente podría añadir el calificativo de “histórica” y que nadie dijera que soy un exagerado. Me explico. Se presentó en sociedad el Apple Park, la impresionante nueva sede circular de los de Cupertino que reemplaza las instalaciones del número 1 de Infinite Loop que ocupaban desde 1993, una dirección que quedará para siempre en la memoria de los seguidores más nostálgicos de la compañía de la manzana.

Aunque la inauguración del Apple Park habría sido suficiente para recordar siempre esta keynote, en Apple son muy conscientes de que su éxito se basa en la calidad de sus productos y en la renovación que periódicamente [en el caso del iPhone, una vez al año] hacen de ellos. Por eso, el pasado 12 de septiembre tuvimos un nuevo Apple TV 4K, el Apple Watch Series 3 (que introduce por primera vez un modelo con conectividad LTE gracias a su tarjeta SIM electrónica integrada y que todavía no está disponible en España, aunque todo llegará) y una nueva versión de su teléfono inteligente, en este caso los iPhone 8 y iPhone 8 Plus (el protagonista de nuestro análisis).

¿Os parecen suficientes todas estas novedades para considerar esta keynote como histórica? Seguro que todavía hay más de uno que piensa que soy un exagerado, que los productos antes mencionados no dejan de ser versiones de otros ya presentados y que la keynote no se merece ese calificativo. Pues bien, aún hay más, Tim Cook, el CEO de Apple, confirmó lo que era un secreto a voces, el iPhone X [léase como “diez”], un modelo que va a condicionar la evolución del smartphone de Apple en los próximos años con su pantalla sin bordes de 5,8 pulgadas, la supresión del botón “Home” y su sistema de reconocimiento facial.

La evolución del iPhone 7

Aunque la sombra del iPhone X parezca cubrir todo el “universo iPhone”, sobre todo porque se podrá reservar a partir del próximo 27 de octubre y adquirir el 3 de noviembre, en este momento el iPhone 8 es el teléfono más avanzado de Apple y la opción que muchos compradores prefieren, ya sea en su versión con pantalla de 4,7 pulgadas o la de 5,5 pulgadas del iPhone 8 Plus, que es en la que voy a centrar el análisis.

El iPhone X saldrá con un precio de venta al público a partir de 1.159 euros, mientras que el iPhone 8 Plus se vende en su versión de 64 Gbytes de capacidad por 919 euros, es decir, una diferencia de 240 euros, una cantidad muy importante. Dicho esto, prometo no hablar nada más [salvo en la conclusión] del iPhone X, ya que el iPhone 8 Plus que me ocupa aporta suficientes mejoras como para merecer toda mi atención.

Lo primero que quiero contestar es a la pregunta que me hace mucha gente de si el iPhone 8 Plus se merece el “8” o debería haber sido un “7s”. En otras ocasiones (por ejemplo del iPhone 6 al iPhone 6s) hemos visto que Apple ha preferido, cuando no hay cambios externos apreciables, optar por la “s”. Perfectamente Apple podría haber bautizado a su iPhone 8 como iPhone 7s por mucho que sí haya un cambio importante en la parte trasera con su nuevo panel de vidrio, pero aquí entran estrategias de marketing que respeto totalmente y en las que no me quiero meter.

Recomiendo leer el análisis que publiqué hace un año del iPhone 7 Plus, un modelo que mereció una puntuación de un 10, la máxima otorgada en MuyComputer, porque sin lugar a dudas para mí era el mejor smartphone del momento. El iPhone 7 Plus sigue siendo un teléfono en perfecta vigencia que continúa vendiéndose, pero en un año sus competidores han avanzado y es lógico que Apple haya optado por la renovación con el iPhone 8 Plus, protagonista a partir de ahora de todos mis comentarios.

iPhone 7 Plus frente a iPhone 8 Plus. Por si alguien tiene dudas de cuál es uno u otro, el iPhone 8 Plus es el de acabado color oro.

Un iPhone de vidrio

Como podéis ver en las imágenes de arriba, es difícil diferenciar por su apariencia externa cuál es el iPhone 7 Plus y cuál el iPhone 8 Plus, tanto es así que me ha parecido importante aclarar que el nuevo modelo es el de color oro, una de las tres tonalidades disponibles junto al acabado plata y gris espacial. Sin embargo, sí hay una diferencia, y sustancial, el iPhone 8 Plus tiene un diseño integral de vidrio apoyado en una estructura de aluminio. Según Apple, el cristal tanto de su parte trasera como delantera es el más duradero que jamás se haya incorporado a un smartphone, y además el sellado de sus componentes hace que sea resistente al agua y al polvo [ha sido probado bajo condiciones de laboratorio con una clasificación IP67 según la norma IEC 60529].

El nuevo diseño de vidrio ha aumentado el peso del iPhone 8 Plus hasta 202 gramos (el iPhone 7 Plus pesa 188 gramos), pero como las noticias de aumentos no siempre son negativas, decir que la potencia de los altavoces se ha incrementado hasta un 25%, de manera que son capaces de reproducir graves más profundos, una buena noticia para los vídeos pero también para las llamadas con manos libres.

La parte trasera de vidrio, además de un guiño estético, responde a otra de las novedades del iPhone 8, la posibilidad de cargarlo de manera inalámbrica. Aunque sigue siendo posible cargarlo como en modelos anteriores conectado a un enchufe a través de su cable Lightning, Apple da un paso más en su “cruzada” contra los cables y adopta el estándar Qi generalizado en la industria de la carga inalámbrica [en Amazon, por ejemplo, hay muchísimos modelos de estaciones Qi con las que el iPhone 8 podrá “llenarse de energía”].

Como parece lógico, Apple no va a dejar que sus dispositivos solo puedan cargarse de manera inalámbrica con productos de otros fabricantes, por lo que ha anunciado que para el 2018 estará disponible AirPower, una base que permitirá cargar a la vez terminales iPhone 8 y iPhone X, así como el Watch y los AirPods compatibles.

Y para terminar con este apartado, no puedo olvidarme de la carga rápida, fundamental para minimizar de alguna manera el alto consumo de energía al que sometemos a diario a nuestros smartphones, que en muchas ocasiones soportan a duras penas una intensa jornada de llamadas, navegación por Internet, reproducción de vídeos, captura de imágenes, etc.

El iPhone 8 soporta carga rápida, pero no es posible acceder a esta característica con los accesorios que incluye de serie, en concreto el clásico cargador de corriente USB de 5 W. Para disfrutar de esta función como mínimo necesitamos un adaptador de alimentación USB Type-C de 29 W cuyo precio ronda los 60 euros, pero además habrá que comprar un adaptador de USB Type-C al conector Lightning cuyo precio aproximado son 29 euros.

Pantalla Retina HD con True Tone y chip A11 Bionic

La pantalla Retina HD de 5,5 pulgadas del iPhone 8 Plus mantiene los 1.920 x 1.080 píxeles de resolución a 401 p/p, pero incorpora la tecnología True Tone, encargada de ajustar el balance de blancos para adaptar la imagen a la iluminación ambiental y conseguir que lo que vemos en pantalla sea más natural y parecido a una imagen impresa, logrando así reducir la fatiga visual.

Otra gran novedad es el chip A11 Bionic, una CPU de seis núcleos con dos núcleos de alto rendimiento que son un 25% más rápidos y cuatro núcleos de alta eficiencia un 70% más rápidos que el chip A10 Fusion. Además integra una GPU diseñada por Apple con tres núcleos que aportan hasta un 30% más de velocidad gráfica en comparación con la generación anterior.

¿Y toda esta potencia “bruta” del A11 Bionic para qué sirve, os preguntaréis? Pues para que las apps vayan más ligeras (algo que no he notado porque con el iPhone 7 Plus ya van muy rápidas), pero sobre todo para los videojuegos en 3D, las posibilidades de Siri y las apps de Realidad Aumentada, la última apuesta de Apple que ya puede experimentarse a través de juegos como ARise, Splitter Critters, AMON, AR Dragon, Zombie Gunship Revenant AR, Euclidean Lands, Conduct AR, Let´s Stack AR, Drive Ahead Minigolf o Egg Inc.

Imágenes tomadas a las 7:20, amaneciendo. Foto superior: iPhone 8 Plus. Foto inferior: iPhone 7 Plus.

Imágenes tomadas a las 14:50. Foto superior: iPhone 8 Plus. Foto inferior: iPhone 7 Plus.

Imágenes tomadas a las 15:00. Foto superior: iPhone 8 Plus. Foto inferior: iPhone 7 Plus.

Imágenes tomadas a las 15:15 en un soportal. Foto superior: iPhone 8 Plus. Foto inferior: iPhone 7 Plus.

Imágenes tomadas en una habitación sin luz y con flash. Foto superior: iPhone 8 Plus. Foto inferior: iPhone 7 Plus.

Nueva vuelta de tuerca a la cámara

En este apartado es donde el iPhone 8 Plus sí se diferencia de su “hermano menor” de 4,7 pulgadas y su cámara única. Mantiene como en el iPhone 7 Plus una cámara dual de 12 mpx, pero cuenta con un nuevo procesador de señal de imagen que, acompañado por el A11 Bionic, captura con una mayor amplitud de color, aporta un enfoque automático más rápido con poca luz y obtiene mejores fotos en HDR (por cierto, opción activada por defecto en todas las imágenes), mientras que su nuevo flash True Tone con cuatro LED y Slow Sync se traduce en una iluminación más uniforme en los fondos y los primeros planos. En los ejemplos de arriba se aprecian diferencias entre la cámara del iPhone 8 Plus y la del iPhone 7 Plus, a lo que hay que sumar que el modelo 8 es más rápido tanto en el enfoque como en la toma de imágenes.

Además, graba vídeo con mejor estabilización, vídeo 4K de 60 f/s y cámara lenta 1.080p de 240 f/s. Y gracias a iOS 11 (esta característica no es solo del iPhone 8, se extiende a otros modelos con esta versión del sistema operativo) trabaja con los estándares HEIF y HEVC que permiten multiplicar por dos el nivel de compresión y almacenar así el doble de fotos y vídeos.

Cuando activas el modo Retrato desde la cámara del iPhone 8 Plus te advierte: “Saca un retrato donde el sujeto quede enfocado delante de un fondo borroso artístico. Si quieres conseguir un efecto dramático, añade la iluminación para retrato (versión beta). Los datos de profundidad de la foto se almacenan para que más adelante puedas añadir o cambiar los efectos de iluminación“.

Aunque esté en modo beta, gracias a la tecnología del chip A11 Bionic y al nuevo procesador de señal de imagen, el modo Retrato utiliza referencias faciales y mapas de profundidad para capturar retratos que seguro os sorprenderán. Jugando con la luz podemos emplear luz natural para enfocar la nitidez del rostro de la persona contra un fondo borroso; iluminar la cara con luz de estudio; crear sombras dramáticas con luces de fondo y luces tenues; iluminar la cara contra un fondo negro profundo, y usar el modo de luz escénica en blanco y negro clásico.