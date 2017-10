Es oficial: Windows Phone ha muerto

Todo el mundo era consciente de ello y solo faltaba la confirmación oficial de la compañía. Sí, Microsoft por fin ha reconocido que Windows Phone es una plataforma muerta y que no recibirá nuevas características, aunque por suerte sí seguirán manteniendo cierto soporte basado en parches para fallos detectados en el funcionamiento y en la seguridad.

Ha sido Joe Belfiore, Vicepresidente Corporativo del Grupo de Sistemas Operativos, quien ha confirmado la verdadera situación del sistema móvil a través de una serie de mensajes publicados en la red social Twitter. Aunque hace tiempo que Windows Phone está en caída libre en cuota de mercado, dejando el terreno totalmente llano a iOS y Android, los pocos usuarios que le quedan estaban a la expectativa de que Microsoft pudiera hacer un esfuerzo, a pesar de que todas las informaciones apuntaban en la dirección opuesta. Ahora, con la confirmación publicada por Belfiore, los usuarios de Windows Phone ya saben que podrán seguir usando sus smartphones, pero no por demasiado tiempo.

Of course we’ll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren’t the focus. 😟 https://t.co/0CH9TZdIFu

