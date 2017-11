Sony responderá a Xbox One X con… Una PS4 Pro de 1 TB en color blanco

El gigante de Redmond lanzará oficialmente Xbox One X el próximo 7 de noviembre, un día muy esperado por los fans de Microsoft que marcará la llegada de la consola más potente jamás lanzada, aunque Sony piensa responder con una PS4 Pro de 1 TB en color blanco.

No esperamos que este movimiento sea demasiado efectivo pero teniendo en cuenta el interés que generan las ediciones con colores exclusivos esa PS4 Pro de 1 TB en color blanco podría ayudar a Sony a “arañar” algunas ventas.

De momento Sony no ha confirmado oficialmente el lanzamiento de esta consola pero ha sido listada en un minorista irlandés así que la información es creíble. El precio es idéntico al de la versión estándar de PS4 Pro, aunque al ser una edición limitada podría empezar a revalorizarse una vez que se agote el stock.

Xbox One X es una consola enfocada al 4K que no se considera como sucesora real de Xbox One-Xbox One S, lo que significa que el planteamiento que ha seguido Microsoft es el mismo que el de Sony con PS4 Pro, aunque la primera ha dado forma a una solución más potente.

Si bien es cierto que ninguna de las dos consolas (PS4 Pro y Xbox One X) es capaz de ofrecer una experiencia plena y óptima en 4K hay que reconocer que la solución de Microsoft queda por encima de la de Sony, y en general ofrece un buen valor para lo que cuesta.

No obstante tiene un problema y es el mismo que tuvo PS4 Pro, necesita convencer a los usuarios de que merece la pena que paguen el doble de lo que cuesta una Xbox One S para mover los mismos juegos.

Para ello es esencial que aceleren la llegada de optimizaciones concretas al catálogo de juegos de Xbox One, un tema sobre el que ya hablamos en este artículo.

Más información: WCCFTech.