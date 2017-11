Bandai Namco reforzará su apuesta por Nintendo Switch

El lanzamiento de Nintendo Switch fue un éxito total gracias a dos grandes claves; el concepto de portátil híbrida y The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Hoy la consola ha vendido varios millones de unidades y se ha convertido en una plataforma muy atractiva y con mucho potencial, una realidad que Bandai Namco ha sabido ver.

La compañía japonesa se ha marcado un gesto de humildad y ha reconocido que no esperaban que la nueva consola de Nintendo fuese a tener este enorme éxito, y menos que fuese a vender tantas unidades tan rápido.

Al mismo tiempo Bandai Namco ha confirmado que tiene pensado incrementar sus esfuerzos en el desarrollo de juegos para Nintendo Switch y su presidente, Mitsuaki Taguchi, ha dicho que todas las franquicias que forman el catálogo de la compañía japonesa podrían acabar llegando a la consola de la gran N.

Este enfoque nos lleva a pensar que en Bandai Namco quieren poner en práctica una estrategia centrada tanto en el lanzamiento de juegos nuevos desarrollados específicamente para Nintendo Switch como en la adaptación de otros ya existentes.

Si esta idea se acaba cumpliendo podría llegar a a suponer la llegada de la franquicia Dark Souls a Nintendo Switch, un movimiento que creemos que sería fantástico ya que reforzaría en gran medida el catálogo de juegos de la portátil de la gran N.

Todavía no tenemos detalles concretos pero está claro que la portátil de Nintendo ha superado las expectativas y que las desarrolladoras y publicadoras han empezado a mirarla “con otros ojos”.

Más información: WCCFTech.