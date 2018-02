Ya puedes jugar a The Evil Within 2 en primera persona

La última actualización que han lanzado los chicos de Tango Gameworks nos permite disfrutar de The Evil Within 2 en primera persona, una novedad muy interesante que sin duda supone un aliciente para volver a jugarlo.

En su momento tuve la ocasión de analizarlo y como os conté en este artículo en general es un juego sobresaliente, a pesar de que tiene puntos mejorables y de que la optimización en PC no era todo lo buena que cabía esperar.

Durante el desarrollo del juego vivimos algunas partes de The Evil Within 2 en primera persona, algo que fue posible gracias a las particularidades del Stem Engine, un motor gráfico que viene a ser una versión altamente modificada y personalizada del idTech 5.

Con esto en mente no nos sorprende desde el punto de vista técnico la implementación de un modo en primera persona, aunque debo decir que no esperaba que Tango Gameworks decidiera introducirlo de forma gratuita a través de una actualización.

Es una excelente noticia que me ha animado para volver al sistema Steam y a encarnar a Sebastián Castellanos una vez más, aunque estamos sobreaviso de que The Evil Within 2 no estuvo pensado como un juego en primera persona y que por ello dicha perspectiva puede hacer que el juego acabe siendo muy difícil.

Personalmente no tengo problema, me gustan los retos y el vídeo que acompañamos en el artículo me ha puesto los dientes largos. Os recuerdo que para jugar a The Evil Within 2 en PC debemos cumplir los siguientes requisitos:

Windows 7 SP1 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-2400 o AMD FX-8320.

8 GB de RAM.

GTX 660 o HD 7850.

40 GB de HDD.

Más información: DSOGaming.