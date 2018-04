Las soluciones MCM (módulo multi-chip) Intel Kaby Lake-G han marcado un importante punto de inflexión en el sector, gracias a la utilización de procesadores Core de Intel, GPUs Radeon RX Vega de AMD y memoria HBM2, componentes que se integran sobre un mismo PCB pero que cuentan con encapsulados independientes.

Esa apuesta por dividir cada componente en encapsulados independientes ha permitido crear soluciones mucho más potentes y con más posibilidades que las clásicas APUs de AMD, tanto por el lado CPU como por el GPU, y ha abierto la puerta a la llegada de PCs compactos con nuevos diseños basados en Intel Kaby Lake-G.

Ya hemos hablado sobre el tema del rendimiento y de las temperaturas en artículos como éste, así que no vamos a volver sobre ese tema puesto que podéis consultar todos los resultados directamente a través del enlace que os hemos dejado.

El caso es que las soluciones MCM Intel Kaby Lake-G cuentan como dijimos con una GPU Radeon RX Vega, pero varias fuentes han podido confirmar que presentan un nivel de soporte de funciones avanzadas inferior al que encontramos en las tarjetas gráficas basadas en el núcleo Vega 10.

Por ejemplo una de las carencias más importantes la tenemos en la ausencia de soporte de Rapid Packed Math, una característica que permite utilizar FP16 en juegos para mejorar el rendimiento y que está presente en títulos como Far Cry 5 y Wolfenstein II: The New Colossus.

AIDA64 reconoce la GPU integrada en el Core i7-8809G como basada en Polaris 22 y PC World ha confirmado que los Intel Kaby Lake-G no ofrecen un soporte pleno de DirectX 12.1, cosa que sin embargo sí ocurre con las soluciones Radeon RX Vega 56 y Radeon RX Vega 64.

Esto sugiere que estamos ante GPUs personalizadas que quedan a medio camino entre Polaris y Vega, pero en cualquier caso lo importante es que por tamaño, consumo y rendimiento están llenas de posibilidades.

Más información: Hexus.