Nada de PS5 en 2018, dice Kotaku

Rumores recientes apostaban por la llegada de la PS5 este mismo año. Una información de Kotaku, generalmente muy bien informado, rebaja el entusiasmo y asegura que el lanzamiento está muy lejos y seguramente no llegue al mercado hasta 2020.

Han pasado casi cinco años desde el lanzamiento de PlayStation 4 y Xbox One, lo que está provocando múltiples debates sobre el lanzamiento de la próxima generación de consolas de videojuegos. La PS4 se lanzó siete años después de la PS3 y la Xbox One ocho años después de la Xbox 360. No es irracional pensar en las siguientes, pero habrá que esperar un poco todavía.

Dice el redactor de Kotaku que el mes pasado habló con docenas de desarrolladores de juegos de una variedad de disciplinas y estudios sobre la próxima generación de consolas. De ellos, dos personas dijeron que estaban familiarizados directamente con los planes para la nueva consola de Sony y ambos le dijeron que era poco probable que la próxima PlayStation se lance en 2019, y mucho menos en 2018. Aunque tuvieron cuidado de advertir que estos planes siempre están cambiando.

“En un proyecto de varios años, pueden pasar muchas cosas para cambiar los horarios tanto hacia adelante como hacia atrás”, explican. “Sony habrá analizado todas las fechas posibles. Se trata de lo que ellos piensan que es el mejor punto en términos de hardware”. Un movimiento sorpresa por parte de Microsoft u otro competidor, por ejemplo, podría desencadenar un cambio en los planes.

La mayoría de los desarrolladores con los que hablaron, por teléfono, correo electrónico y mensaje de texto, dijeron que no habían escuchado nada sobre los planes para una nueva PlayStation. Incluso los empleados de los estudios de Sony dicen que aún no han sido informados sobre la existencia de una PS5.

Los técnicos de disciplinas (diseño, arte, ingeniería, etc.) de los principales estudios externos que trabajan en juegos programados para 2019 y posteriores comentaron que si había planes sobre la PS5 en sus empresas, no habían oído hablar de ella.

¿PS5 en 2020? Lo más probable

Fuentes internas de Sony consultadas por la información de Semiaccurate que aseguraba la entrega de kits de desarrollo de PS5 y lanzamiento en 2018, lo negaron, indicando que para ello la producción ya tenía que haber comenzado y no era el caso. Los kits de desarrollo son ciertamente clave, pero no se entregan en su formato de venta sino como una torre PC preparada al efecto. Y suelen entregarse al menos un año antes del lanzamiento del modelo comercial.

En resumen. Por los datos recogidos por Kotaku, no habrá PS5 en 2018 y lo más probable es que la próxima consola de Sony no llegue al mercado hasta 2020, la fecha estimada por consultoras como NPD y a nuestro juicio la más probable.