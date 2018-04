¿Todavía no has probado la demo de Detroit: Become Human?

Detroit: Become Human, la nueva aventura gráfica de acción con gráficos hiper realistas que viene de la mano del estudio Quantic Dream, se ha unido al raro grupo de juegos con calificaciones triple A que lanzan una versión demo gratuita antes de su lanzamiento oficial, en este caso, anunciada con un mes de antelación a esta fecha.

Ya disponible a través de la PlayStation Store, por el momento sin una fecha límite y disponible para los jugadores a lo largo del mundo, esta demo de Detroit: Become Human nos trae la posibilidad de jugar una de las primeras escenas del juego, bajo el nombre “Rehén”, donde podremos encarnar al androide Connor, uno de los personajes tres principales del juego.

En esta escena nos enfrentaremos a una situación contra reloj en la que deberemos investigar la escena de un crimen y recopilar pruebas e información, para negociar con un secuestrador y tratar de salvar a la niña que este retiene como rehén. Cargada de decisiones y con varias líneas de desarrollo, cada elección que hagamos tendrá una repercusión e influirá en el posible desenlace de la historia. Y es que esta demo cuenta con hasta 6 finales distintos, algunos más dulces y otros más rudos, además de más de 20 posibles acciones en las que podremos realizar la toma de decisiones.

Detroit: Become Human llegará el próximo 25 de mayo en exclusiva para PS4. Con una trama basada en la búsqueda de los androides de encontrar su lugar en un mundo futurista, este juego nos enfrentará a temas profundos como el significado del ser humano, o los sentimientos a través de la IA de un androide. Y es que el director dela desarrolladora, David Cage, ha asegurado que el guión de Detroit: Become Human será notablemente más complejo que los de los anteriores títulos Heavy Rain o Beyond: Two Souls.