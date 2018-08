La ensambladora Manli ha registrado oficialmente la nomenclatura GTX 2080 y GTX 2070. No es la primera vez que hablamos de la posibilidad de que NVIDIA utilice esos nombres para su próxima generación de tarjetas gráficas, pero durante las últimas semanas las filtraciones habían apuntando con más fuerza hacia las GTX 1180 y GTX 1170.

Todavía no hay nada confirmado, pero el hecho de que una ensambladora del calibre del Manli haya registrado esos nombres es toda una declaración de intenciones y nos permite dar casi por sentado que las nuevas GeForce darán el salto a la serie GTX 20 y no a la serie GTX 11. Francamente me parece lo más sensato, ya que la primera indica una mayor evolución que la segunda y tendría un mayor impacto a nivel de márketing.

Pero esto no es todo, también ha aparecido en un registro una referencia directa al GA104. Nuestros lectores habituales sabrán que hablamos del nombre de un núcleo gráfico de NVIDIA en el que las dos primeras letras significan “GeForce” y “Ampere”, y los números indican la gama en la que se sitúa.

Los núcleos gráficos serie 100 y 102 son los tope de gama de cada nueva generación, mientras que los 104 suelen utilizarse para construir tarjetas gráficas de gama alta en sus versiones completas o de gama media en sus variantes más recortadas. Por contra los 106, 107 y 108 dan vida a a tarjetas gráficas de gama media, media-baja y baja, respectivamente.

Ya os habíamos hablado de Ampere en ocasiones anteriores, una arquitectura que podría ser la sucesora de Pascal en consumo pero que acabó perdiendo fuerza frente a los rumores que apostaban por Turing. Los comentarios de la propia NVIDIA a través de Twitter felicitando al difunto matemático reforzaron esos rumores, pero hoy han vuelto a quedar en entredicho.

Ampere y Turing: consumo general y sector profesional

Todo parece indicar que NVIDIA tiene dos arquitecturas entre manos, Turing y Ampere. Puede sonar extraño pero tras lo acontecido con Pascal y Volta lo cierto es que tiene mucho sentido. Una de ellas será la sucesora de Pascal y se limitará al mercado de consumo general y la otra será la sucesora de Volta y sólo llegará en soluciones gráficas para el sector profesional.

Este enfoque nos ayuda a entender las referencias de la propia NVIDIA, las filtraciones y buena parte de las contradicciones que han surgido alrededor de las GTX 2080 y GTX 2070, dos tarjetas gráficas que compartirán núcleo gráfico y que según esta nueva información estarán basadas en el GA104.

La diferencia más importante entre las nuevas GPUs de NVIDIA para consumo y las versiones para el sector profesional podría residir de nuevo en los núcleos tensor. Estas unidades están diseñadas específicamente para trabajar con sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje profundo, una especialización que les permite ofrecer una enorme potencia. Se había barajado la posibilidad de que se mantuvieran en las versiones de consumo general para ser utilizados en tareas de computación avanzada (trazado de rayos sobre todo), pero esta idea ha ido perdiendo fuerza y ha quedado casi totalmente descartada.

Si esto se confirma Turing y Ampere podrían compartir una base común en términos de arquitectura y estar separadas principalmente por el valor que aportan esos núcleos tensor, pero no podemos descartar que la arquitectura GPU dirigida al sector profesional esté fabricada en proceso de 7 nm, mientras que aquella que se utilizará en el mercado de consumo general vendrá en 12 nm.

GTX 2080 y GTX 2070: lanzamiento, especificaciones y precios

Ahora vamos a centrarnos en hacer un repaso de las GTX 2080 y GTX 2070, dos tarjetas gráficas de gama alta que NVIDIA podría presentar entre finales de agosto y mediados de septiembre. Como hemos anticipado ambas estarían basadas en el núcleo gráfico GA104 fabricado en proceso de 12 nm, y gracias a las mejoras introducidas a nivel de arquitectura marcarían un importante salto de rendimiento y eficiencia frente a la generación anterior.

La GTX 2080 será entre un 30% y un 40% más potente de media que una GTX 1080 TI y su TDP será de 180 vatios. Por su parte la GTX 2070 rendirá al mismo nivel que la GTX 1080 TI pero con un TDP de 150 vatios. No está nada mal, ya que aquella tiene un TDP de 250 vatios.

Os dejamos a continuación un listado completo con las especificaciones de esas dos tarjetas gráficas y el posible precio de lanzamiento.

GTX 2080

GPU GA104 (arquitectura Ampere) fabricada en proceso de 12 nm.

3.584 shaders a 1.405 MHz-1.582 MHz, modo normal y turbo.

a 1.405 MHz-1.582 MHz, modo normal y turbo. 224 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8 GB-16 GB de memoria GDDR6 a 12 GHz efectivos.

TDP de 180 vatios.

Posible precio: 699-799 dólares.

Necesitaría un conector de alimentación de 8 pines y otro de 6 pines (podría ser opcional).

GTX 2070

Núcleo gráfico GA104 (arquitectura Ampere) fabricada en proceso de 12 nm.

2.688 shaders a una frecuencia de unos 1.500 MHz en modo normal y hasta 1.800 MHz en modo turbo.

a una frecuencia de unos 1.500 MHz en modo normal y hasta 1.800 MHz en modo turbo. 168 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de memoria de 256 bits.

8 GB memoria GDDR6 a 12 GHz.

TDP de 150 vatios.

Precio: 499-599 dólares.

Necesitaría un conector de alimentación de 8 pines.

Así luce el PCB de la GTX 2080

Terminamos con una interesante filtración que nos permite completar la información, dos imágenes del PCB de referencia de la GTX 2080. Antes de nada debemos tener claro que éste podría servir también para montar una GTX 2070, y que las ensambladoras tendrían la oportunidad de adaptarlo con pequeñas modificaciones para desarrollar sus propios modelos personalizados.

La zona de la GPU parece confirmar por el espacio para los pines que no está pensado montar la versión tope de gama de NVIDIA (es demasiado pequeño), mientras que la sección dedicada a la memoria gráfica cuenta con espacio suficiente para montar 8 GB o 16 GB de GDDR6. Por lo demás vemos conectores de 8 y 6 pines (éste podría ser opcional) y un nuevo conector para SLI, que podría ser la adaptación a consumo de la tecnología NVLink.

Os recordamos que según las últimas informaciones las GeForce GTX 20 podrían compartir mercado durante un tiempo con las GeForce GTX 10, un movimiento que en teoría permitiría a NVIDIA y al canal limpiar el stock que tienen acumulado.