NVIDIA lanzará una GPU en 7 nm antes de cerrar 2018

TSMC empezó a fabricar chips en proceso de 7 nm hace algunos meses siguiendo su estrategia habitual, es decir manteniendo diferentes procesos en función de las particularidades de cada componente. Esto quiere decir que la firma taiwanesa tiene un proceso específico para fabricar una GPU en 7 nm y otro para los SoCs fabricados también en dicho proceso.

Puede que a imple vista no seamos conscientes de la importancia que tiene esa diferenciación, pero lo vais a entender de inmediato. El proceso de para crear una GPU en 7 nm es mucho más complejo que el utilizado para dar forma a un SoC para dispositivos móviles y la razón es muy sencilla, ambos chips tienen una estructura y unas características muy diferentes.

Por ejemplo el SoC A12 que Apple estrenará este año vendrá con una CPU mejorada y una GPU basada en un diseño propio mucho más potente que la versión de la generación anterior, pero obviamente no estará al mismo nivel que una GPU GeForce de última generación. Es una comparativa simple pero efectiva, y es que no es lo mismo compactar en un silicio de 7 nm una GPU de última generación y alta potencia de NVIDIA (o de AMD) que una CPU y una GPU de bajo consumo para dispositivos móviles.

Para poder sacar adelante el proceso de fabricación en 7 nm y ser capaz de ofrecer un buen volumen de suministro a sus clientes TSMC ha tenido que utilizar la litografía ultravioleta extrema, una técnica que Intel decidió reservar también para el salto a los 7 nm, una decisión que le está pasando factura ya que como sabemos el gigante del chip está teniendo problemas para avanzar hacia el proceso de 10 nm. De nuevo en este caso se repite lo que hemos dicho anteriormente, ya hay SoCs de 10 nm, pero éstos tienen una complejidad y un conteo de transistores mucho menor que hace que sea mucho más sencillo “compactarlos” en un proceso inferior.

NVIDIA quiere lanzar cuanto antes una GPU en 7 nm

En este artículo os contamos que AMD tenía previsto lanzar una GPU Radeon Vega 20 fabricada en proceso de 7 nm que contaría con la escalofriante cifra de 32 GB de memoria HBM2. A nivel de arquitectura dicha solución no traerá cambios frente a la GPU Vega 10 que todos conocemos y que ha sido utilizada en soluciones profesionales y de consumo general, pero al cambiar del proceso de 14 nm al de 7 nm se producirán importantes mejoras a nivel de eficiencia y de temperaturas que acabarán teniendo un gran impacto en el rendimiento.

Con la reducción del proceso de fabricación será posible conseguir una mejora de eficiencia aproximada del 50% y una mejora de rendimiento del 30%, lo que unido a esa mayor cantidad de memoria gráfica podría traducirse en una diferencia notable, sobre todo al trabajar con herramientas y aplicaciones científicas que necesiten de un gran ancho de banda y una gran cantidad de memoria para correr determinadas simulaciones.

Como recordarán nuestros lectores habituales AMD confirmó que esa GPU en 7 nm será exclusiva para su serie de tarjetas gráficas profesionales Radeon Instinct, un movimiento que no nos sorprende ya que TSMC todavía no está listo para suministrar suficientes núcleos gráficos fabricados en dicho proceso como para cubrir una generación completa de tarjetas gráficas de consumo general. Esto explica que NVIDIA haya decidido apostar por el proceso de 12 nm para sus nuevas tarjetas gráficas de consumo general, pero los de verde no quieren quedarse atrás y están haciendo todo lo posible para poner en el mercado una tarjeta gráfica basada en una GPU en 7 nm.

Su objetivo es responder a AMD y demostrar tanto los consumidores como a los expertos que están “en cabeza”. Sí, es más una cuestión de imagen que de otra cosa, ya que dicha GPU tendría una disponibilidad muy limitada y en principio sólo estaría dirigida al mercado profesional.

La llegada de las primeras tarjetas gráficas de consumo general fabricadas en proceso de 7 nm podría demorarse hasta 2019. No está claro quién será la primera en llegar al mercado, pero se comenta que AMD podría adelantarse con las Radeon RX serie 600 basadas en Navi.

Os recordamos que las GeForce GTX serie 11-GTX serie 20 serán anunciadas a finales del próximo mes de agosto, y que NVIDIA podría lanzar casi todos los modelos de esa nueva generación antes de terminar 2018.