Requisitos de Call of Duty Black Ops IIII beta para PC

Los requisitos de la beta de Call of Duty Black Ops IIII han sido confirmados oficialmente por Activision y Treyarch, publicadora y desarrolladora de la nueva entrega de la conocida franquicia de acción bélica cuyo lanzamiento se espera para finales de año en PC, PS4 y Xbox One.

Call of Duty Black Ops IIII ha generado una gran polémica. Por un lado todavía arrastra la pobre optimización y los errores de Call of Duty Black Ops III en su versión para PC, un juego que a pesar de todo el tiempo que lleva en el mercado sigue “roto” porque no ha recibido los parches que realmente necesita.

Por otro lado el anuncio de que esta nueva entrega vendrá sin modo campaña ha sentado como un jarro de agua fría a los fans de la franquicia, que no entienden cómo han podido suprimir esa parte del juego y limitarlo a un producto multijugador que, recordamos, seguirá las tendencias del sector e incorporará un modo “Battle Royale”.

La propia Treyarch ha comentado recientemente que estuvieron trabajando en un modo campaña para Call of Duty Black Ops IIII, pero que se dieron cuenta de que no iban a poder alcanzar el nivel de calidad que se esperaba de ellos y que por eso prefirieron descartarlo. No suena nada bien, y por mucho que intenten mostrarlo como una buena decisión la realidad es clara: han suprimido una parte importante que daba valor al juego.

Call of Duty Black Ops IIII beta: 10 de agosto

El inicio de la beta para los que han reservado el juego comienza el 10 de agosto, una exclusividad que sólo durará un día ya que será abierta desde el 11 hasta el 13 de agosto. La llegada del juego en su versión final se producirá el 12 de octubre, si todo va según lo previsto.

Como anticipamos los requisitos para moverlo en PC han sido confirmados y en principio parecen bastante razonables, aunque habrá que esperar a ver el grado de optimización que han conseguido en esta versión antes de sacar conclusiones.

Requisitos mínimos

SO: Windows 7 de 64 bits.

Procesador (AMD): AMD FX 4300.

Procesador (Intel): Core i5 2500K.

Memoria: 8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica (AMD): AMD Radeon HD 7850 con 2 GB.

Tarjeta gráfica (NVIDIA): nVidia GeForce GTX 660 con 2 GB.

25 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados

SO: Windows 10 de 64 bits.

Procesador (AMD): AMD Ryzen 5 1400.

Procesador (Intel): Core i7 4770K.

Memoria: 12 GB de RAM.

Tarjeta gráfica (AMD): AMD Radeon R9 390 o Radeon RX 580 de 8 GB.

Tarjeta gráfica (NVIDIA): nVidia GeForce GTX 970 o GTX 1060 de 6 GB.

25 GB de espacio libre.

No se han concretado resoluciones ni calidades ajustadas a esos requisitos, pero es importante recordar que tanto la Radeon RX 580 de 8 GB como la GTX 1060 de 6 GB son más potentes que los equivalentes de las generaciones anteriores que han indicado, lo que significa que con ellas podremos disfrutar de una experiencia superior.

Salvo sorpresa creo que no habrá cambios en el desarrollo del juego que justifiquen cambios importantes, y que por ello estos requisitos se acabarán manteniendo en la versión final del juego.