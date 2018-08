Qualcomm ha presentado en sociedad el nuevo Snapdragon 670, un SoC con el que la compañía estadounidense apunta directamente a la gama media con una propuesta muy interesante: rendimiento, eficiencia y potencia para trabajar con inteligencia artificial.

A nivel de especificaciones el Snapdragon 670 posiciona entre el Snapdragon 660 y el Snapdragon 710, un chip éste último que ya está siendo utilizado por algunos de los vendedores más importantes del sector y que ha tenido una gran aceptación.

Snapdragon 670: ocho núcleos y GPU Adreno de última generación

Como todo SoC el Snapdragon 670 tiene varias caras que debemos analizar para tener una visión completa de las posibilidades que ofrece este silicio. En su lado CPU nos encontramos con una configuración de ocho núcleos dividida en dos bloques: uno con dos núcleos de alto rendimiento a 2 GHz y otro con seis núcleos de alta eficiencia a 1,7 GHz.

Aunque se aleja de la configuración habitual de 4 + 4 núcleos la nueva arquitectura Kryo 360 asegura un buen rendimiento tanto en aplicaciones multihilo como multihilo (hasta un 15% más frente a la CPU del Snapdragon 660).

Su cara GPU nos muestra una Adreno 615, un modelo que está ligeramente por debajo de la GPU Adreno 616 que utiliza el Snapdragon 710 pero que supera en un 25% el rendimiento de la utilizada en el Snapdragon 660.

El ISP Spectra 250 y el DSP Hexagon 685 permiten utilizar configuraciones de doble cámara de hasta 16 MP, mejoran el rendimiento y la calidad de imagen y permiten capturar vídeo en resolución 4K o utilizando modos de cámara lenta.

Finalmente tenemos que hablar del módem. Este SoC cuenta con una solución 4G LTE Snapdragon X12 LTE, cuyas velocidades máximas de descarga y de subida son de 600 Mbps y 150 Mbps respectivamente. Carece de la tecnología 4 x 4 MIMO presente en el Snapdragon 710.

Hasta un 80% más de rendimiento en inteligencia artificial

Uno de los avances más importantes que introduce este nuevo chip frente al Snapdragon 660 lo tenemos en su rendimiento trabajando con inteligencia artificial y aprendizaje profundo. Los que nos leéis a diario sabéis que la inteligencia artificial se ha convertido en una de las innovaciones más importantes dentro del sector smartphone, y que todos los grandes vendedores están apostando por ella.

Qualcomm es uno de los proveedores de SoCs de alto rendimiento más importantes del mundo y como no podía ser de otra forma ha sabido ver no sólo el interés en esa tecnología, sino también su llegada gradual a la gama media. Por ello no es extraño que el Snapdragon 670 esté preparado para trabajar con ella de forma óptima y que haya registrado un incremento tan grande frente a la generación anterior en términos de potencia.

Por lo demás nos encontramos con un chip que es capaz de trabajar con pantallas en formato 18:9 y 19:9 y resoluciones FHD+. Está fabricado en proceso de 10 nm LPP, lo que significa que es más eficiente que el Snapdragon 660, que está fabricado en proceso de 14 nm.

Todavía no sabemos qué terminales serán los primeros en utilizar este nuevo SoC, pero por sus especificaciones y por su posición creemos que acabará formando parte de smartphones con un precio de entre 200 y 350 euros.