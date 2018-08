Nintendo en la GamesCom 2018: estas son sus novedades clave

Gamescom 2018. Microsoft está teniendo una importante presencia en la feria de Colonia con un stand donde se pueden probar 25 grandes juegos de la plataforma. En cuanto a novedades y además de los habituales tráilers de próximos juegos, en el evento Insider Xbox se ha presentado un controlador especial para PUBG, la beta de la aplicación Xbox Game Pass Mobile, actualizaciones para Xbox Design Lab y nuevos kits de Xbox One X y S.

Revisamos lo mejor de Xbox en Gamescom 2018, que ha sido mucho y bueno, aunque la mayoría de juegos te sonarán del E3 y otras etapas de desarrollo.

Battlefield V

La nueva entrega de la saga de disparos y acción bélica que está desarrollando DICE estará ambientado en la Segunda Guerra mundial y tiene una pinta estupenda bajo el motor gráfico Frosbite 3. Será distribuido por EA y el lanzamiento oficial está previsto para el 19 de octubre para Xbox One, PlayStation 4 y Microsoft Windows. Tiene una pinta estupenda y será uno de los grandes títulos de este otoño.

The Division 2

Segunda entrega para el exitoso juego de acción y rol en mundo abierto que vimos ayer en la presentación de Ubisoft. Estará localizado en Washington D. C. y contará con un modo campaña y multijugador. Promete mejoras en el apartado gráfico, un mundo de mayores dimensiones y mayores posibilidades en jugabilidad con diferencia entre las clases disponibles. Estará disponible el 15 de marzo de 2019 para PC Windows, PS4 y Xbox One.

Metro Exodus

Nuevo tráiler para las próxima entrega del juego que mezcla acción en primera persona con elementos de survival horror, exploración y sigilo. Está localizado en el año 2036, dos años después de los eventos de Metro: Last Light y continua la historia de Artyom, el protagonista principal de la serie. Tendrá versión 4K especial para Xbox One X y estará disponible el 22 de febrero de 2019 para Xbox One, PS4 y PC.

Halo: The Master Chief Collection

Una de las grandes franquicias de Microsoft ofrecerá una colección Xbox Game Pass el 1 de septiembre con un remasterizado Halo 2: Anniversary, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 3 y Halo 4, junto con una actualización que ofrecerá tiempos de carga más rápidos y diversas optimizaciones y mejoras para Xbox One X, con resoluciones 4K y HDR y a 60 fps.

Hitman 2

Nueva entrega del videojuego de acción y sigilo desarrollado por IO Interactive. La principal novedad del Gamescom además del nuevo tráiler es el anuncio de un paquete de contenido para el juego muy especial, ya que ofrecerá de forma gratuita los seis escenarios de la anterior entrega remasterizados y con mejoras. Estará disponible el 13 de noviembre en PlayStation 4, Xbox One y PC Windows.

PUBG

El popular juego de batalla en línea multijugador masivo PlayerUnknown’s Battlegrounds, estará disponible el próximo 4 de septiembre en el programa Xbox Game Preview para llegar a su versión de lanzamiento o Full Product Release (1.0). También se confirma que los logros se activarán automáticamente con la experiencia ganada en la fase previa al lanzamiento, con lo que no será necesario volver a desbloquear los retos ya conseguidos.

Forza Horizon 4

Cuarta entrega del juego de carreras en mundo abierto en línea. Localizado en Reino Unido, avanzará en eventos climáticos y ofrecerá una enormidad de coches: 450. Disponible para Xbox One y Windows 10, estará disponible el 2 de octubre de 2018 con una edición Ultimate que podrá acceder al juego cuatro días antes. Será otro de los que se incluyan en un potenciado servicio de suscripción GamePass y en el nuevo tráiler podemos ver el nuevo modo multijugador competitivo y el nuevo coche McLaren Senna.

Soulcalibur VI

Próxima entrega de la saga de lucha que llega más tarde de lo previsto y para celebrar el vigésimo lanzamiento del original. En el nuevo tráiler vemos un segundo modo de historia, nuevos personajes y la nueva mecánica del juego en medio de un apartado visual deslumbrante. Estará disponible el 19 de octubre en PS4, PC y Xbox One.

 

Ori and the Will of the Wisps

Aventura de plataformas desarrollada por el independiente Moon Studios que llegará a Xbox One y PC en 2019 como segunda entrega de Ori and the Blind Forest, un título que sorprendió gratamente por su sistema de juego, diseño y sonido. El tráiler para el Gamescom pone foco especial en la nueva función de “prueba de los espíritus”.

Space Hulk: Tactics

Basado en el juego de mesa de Warhammer 40.000 enfrenta a marines espaciales contra una raza alienígena inspirada en Aliens. Tendrá dos campañas individuales, modo multijugador competitivo, editor de mapas para la comunidad y squads completamente personalizables. Estará disponible el 9 de octubre.

Sea of Thieves – Forsaken Shores

La expansión Forsaken Shores es la tercera de las seis actualizaciones previstas para este título. Llevará a los jugadores a The Devil’s Roar para enfrentarse a nuevos peligros como volcanes, géiseres y terremotos añadidos al juego, y añadirá una nueva Alianza Comerciante conocida como Cargo Runs. Más contenido para el juego de acción y aventura desarrollado por Rare, que estará disponible el 19 de septiembre en exclusiva para Xbox One y Windows 10.

Devil May Cry 5

Otro de los multiplataforma que también vimos en el E3 es la nueva entrega del ttulo de acción de Capcom, una saga que lleva vendidas más de diez millones de unidades. Estará disponible para Xbox One, PS4 y PC el 8 de marzo de 2019.

Y si quieres revisar la presentación de Microsoft en la feria de Colonia, ahí van unas horas de vídeo en un

 

Otras novedades Xbox en Gamescom 2018

Además de tráilers, Microsoft ha aprovechado la feria para presentar nuevos kits de sus consolas. Y no serán pocos, ya que se avanzan hasta ocho distintos, con distintas personalizaciones para el juego en el que estarán basados. El que nos gusta para empezar es el dedicado al Battlefield V. Tendrá tres paquetes diferentes e incluirá códigos para el Battlefield 5 Deluxe edition y Battlefield 1943, con precios de 299 y 499 dólares para las versiones S y X.

No serán los únicos y otros de interés serán los dedicados a Fallout 76; Forza Horizon 4 o el dedicado a Shadow of the Tomb Raider con los mismos precios, 299 y 499 dólares respectivamente para las versiones con Xbox One S y X.

Otro de los anuncios ha sido el controlador especial Xbox Wireless Controller para el juego de batalla en línea multijugador masivo, PUBG. Estará disponible para pedidos por adelantado desde esta semana y se enviará a todo el mundo en octubre.

Microsoft también ha presentado cinco nuevos efectos Shadow y Camo en Xbox Design Lab. El equipo mostró dos nuevos looks en el escenario, recordando a los usuarios que las posibilidades son infinitas y que siempre puedes personalizar el controlador con tu propio estilo.

Finalmente, señalar que la aplicación Xbox Game Pass Mobile ya se encuentra disponible en modo beta para algunos miembros del programa Xbox Insider en iOS y Android. La aplicación para móviles permite buscar, navegar y descargar nuevos juegos a la consola, a través de un dispositivo móvil.