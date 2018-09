NVIDIA avisa: las RTX 20 superarán el precio recomendado

Las GeForce RTX 20 han cumplido con casi todos los pronósticos y rumores que se habían generado. NVIDIA ha apostado por el trazado de rayos como elemento diferenciador para impulsar en el mercado esta nueva generación de tarjetas gráficas, y francamente nos hemos encontrado con sensaciones enfrentadas.

Por un lado es importante destacar que las GeForce RTX 20 son algo más que trazado de rayos, ya que también apuestan por el uso de la inteligencia artificial para mejorar la calidad de imagen gracias al DLSS, un método de suavizado de bordes que supera los resultados obtenidos con el método TAA.

Trazado de rayos e inteligencia artificial se dan la mano en las nuevas GeForce RTX 20 gracias a la presencia de núcleos ténsor y núcleos RT, ¿pero qué hay del rendimiento bruto en rasterización? Según los datos oficiales de NVIDIA una RTX 2080 puede superar a una GTX 1080 en un 50% (de media) sin utilizar ni trazado de rayos ni DLSS. Si utilizamos dicho método de suavizado de bordes la diferencia es mucho mayor, tanto que la primera llega a doblar el rendimiento de la segunda.

Esto confirma, en resumen, que NVIDIA ha centrado sus esfuerzos en marcar la diferencia a través de esas dos nuevas tecnologías y que ha prestado menos atención al rendimiento bruto y a la eficiencia. Esto se deja notar en los TDPs de sus nuevas tarjetas gráficas, que superan a los que tenían sus equivalentes basados en Pascal.

RTX 20: el rendimiento tiene un precio

Y no es pequeño. La nueva generación de NVIDIA marca una subida sustancial con respecto a los precios de lanzamiento que tuvieron sus equivalentes de la generación anterior, es decir, las GTX 1070, GTX 1080 y GTX 1080 TI.

Esta situación no es casualidad, y tampoco se debe únicamente a los costes de desarrollo de la arquitectura Turing. No hablamos por hablar, ya que al fin y al cabo es una vuelta de tuerca sobre Volta y no se trata de un desarrollo totalmente nuevo que haya partido desde cero. Las RTX 20 mantienen los núcleos ténsor ya vistos en las tarjetas gráficas basadas en Volta y añaden los núcleos RTX, una novedad a la que se suman otras mejoras (como las memorias caché L1 y L2) que en conjunto logran un aumento de rendimiento bruto notable frente a Pascal, aunque no tanto como esperábamos (si excluimos el trazado de rayos y el DLSS).

NVIDIA ha decidido vender las RTX 20 Founders Edition a un precio superior al que tendrán los modelos más básicos de las principales ensambladoras. Esto les permite mantener a las GTX 10 en el mercado y diferenciarlas como una opción más asequible para los jugadores que no necesiten o no quieran acceder todavía al trazado de rayos. Sí, la meta de NVIDIA es limpiar stock sin tener que bajar de forma drástica los precios de su generación basada en Pascal, y ya han advertido que es probable que la mayoría de las ensambladoras decidan vender sus tarjetas gráficas RTX 20 por encima del precio mínimo recomendado, lo que significa que las RTX 2070 costarán de media entre 650 y 700 euros; las RTX 2080 entre 860 y 900 euros y las RTX 2080 TI entre 1.280 y 1.350 euros.

Para que os hagáis una idea de las diferencias de precio que existen con las GTX 1070, GTX 1080 y GTX 1080 TI os recordamos que en su fecha de lanzamiento costaban de media unos 450 euros, 560 euros y 820 euros, respectivamente, cifras que hoy se mantienen a pesar del tiempo transcurrido por los efectos de la burbuja del minado de criptodivisas y la negativa de NVIDIA de bajar precios.

Notas finales

En general los precios se han ido estabilizando durante las últimas semanas y el anuncio de las RTX 20 está ayudando a normalizar la situación, pero sigue siendo un mal momento para comprar. Salvo que no te quede otra opción deberías esperar al anuncio de las GTX 2060 y GTX 2050, ya que esperamos movimientos de precios más marcados.

Si tienes una GTX 970-Radeon R9 290 o superior y juegas en resoluciones 1080p no tienes una necesidad real de actualizar tu tarjeta gráfica, y lo mismo ocurre si tienes una GTX 980 TI-Radeon Vega 56 y juegas en resoluciones 1440p o incluso 2160p ajustando calidad gráfica, así que paciencia.