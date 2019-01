VerizonGaming, otro nuevo servicio de streaming

Cada vez se está comenzando a escuchar más la posibilidad de que la industria del videojuego de un enorme salto hacia el formato digital, con nuevas plataformas que nos permiten realizar el streaming de juegos sin la necesidad de tener que invertir grandes cantidades en adquirir cada nueva generación de consolas o componentes para nuestro PC.

Tras varios correos electrónicos e imágenes filtradas, todo indica que esta compañía telefónica ha comenzado la prueba alfa de su nuevo servicio que llegaría bajo el nombre de VerizonGaming: una interfaz estilo Netflix que nos permitiría a los usuarios seleccionar y jugar a cualquiera de los títulos incluidos en la plataforma sin la necesidad de comprarlos.

Según afirman desde The Verge, Verizon Gaming ya estaría funcionando desde los decodificadores NVIDIA Shield y, según la documentación de la compañía, parece ser que el servicio podría llegar más adelante también para los smartphones y dispositivos Android.

Esta misma web nos ofrece algunas capturas de pantalla con los títulos de algunos juegos que parece están incluidos en este nuevo servicio Verizon Gaming, entre los que se incluyen muchos grandes títulos recientes como God of War, Detroit: Become Human, Red Dead Redemption 2, Destiny 2, títulos gratis como Fortnite, e incluso el todavía no estrenado Anthem.

Sin embargo, esto no implica necesariamente que todos estos juegos estén actualmente disponibles para los probadores en este momento, aunque sí se sabe que el actual programa de pruebas cuenta con hasta 135 juegos.

Además, el hecho de la aparición de títulos como God of War y Red Dead Redemption 2, por el momento exclusivos para consola, podría ser un nuevo indicativo de su adaptación a PC, que en el caso de Dead Redemption 2 se trata de uno de los ports más esperados.

“Esta prueba se centra principalmente en el rendimiento“, escribió recientemente el equipo de Verizon Gaming en un correo electrónico a los participantes. “En una fecha posterior, cuando avancemos el producto, nuestra biblioteca constará de la mayoría o todos los juegos principales con los que esté familiarizado, pero en esta etapa temprana estamos trabajando en el motor y sus partes“.

Sin duda puede que nos encontremos ante una de las últimas generaciones de consolas de nuestra época, con los constantes anuncios de estos servicios de streaming dentro de otras grandes empresas de la industria tecnológica como Microsoft y su Project xCloud; Google y el Project Stream; o el reciente servicio de streaming de juegos que está desarrollando Amazon.