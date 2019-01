Amazon desarrolla un servicio de streaming de juegos ¡Esto es la Guerra!

El servicio de streaming de juegos de Amazon está en desarrollo para lanzamiento en 2020, asegura The Information en una exclusiva en la que cita “dos fuentes informadas” de los planes del gigante del correo electrónico. Amazon no lo ha confirmado, pero dalo por seguro en un futuro.

Hemos hablado en varias ocasiones que el streaming es el rey de la distribución de contenido. Ha salvado la industria de la música, está arrasando en la del vídeo, pelis y series, y la llegada de servicios masivos de transmisión de juegos solo es cuestión de tiempo, acabando, de paso, con la era de las consolas y en general máquinas dedicadas para juegos.

Los anuncios de servicios en streaming para juegos como el proyecto xCloud de Microsoft; el proyecto Stream de Google; el PlayStation Now de Sony o las declaraciones del presidente de Nintendo que veíamos esta misma semana dejando la puerta abierta a estos servicios, no están pasando desapercibidos en la industria. Y hace dos años que NVIDIA tiene en marcha GeForce Now.

Amazon también está en la batalla y ha comenzado a hablar con los editores de juegos para la distribución de sus títulos a través de su servicio, dice The Information. Y no es nuevo en esto de los servicios de transmisión en línea, teniendo en cuenta Amazon Prime Video, Prime Music o el mismo Twitch.TV.

De hecho, 2014 vio el lanzamiento limitado de el juego The Unmaking ejecutándose en un tablet Fire de Amazon. Como tableta, el Fire no tiene nada de especial (salvo el precio) pero los gráficos y la tecnología ofrecida fueron de alto nivel. El juego se activó mediante el uso de servidores remotos y no hace falta decir que la capacidad de computación en nube de Amazon es una de las mayores del mercado a través de Amazon Web Services.

Su funcionamiento es conocido. Una compañía ejecuta los juegos en sus centros de datos y los transmite a las máquinas locales mediante streaming. De esa forma, se puede disfrutar un juego independientemente del nivel del equipo, sea un PC o un smartphone o directamente sin utilizar ninguno de ellos, por ejemplo cuando utilicemos una pantalla de visualización como un televisor inteligente simplemente con un mando de juegos.

El objetivo lo resumieron bien desde Microsoft en el anuncio del proyecto xCloud: “El futuro de los juegos es un mundo en el que tenga la capacidad de jugar los juegos que desea, con las personas que desea, cuando quiera, donde quiera que esté y en cualquier dispositivo de su elección. Nuestra visión de la evolución de los juegos es similar a la de la música y las películas: el entretenimiento debe estar disponible a pedido y accesible desde cualquier pantalla”.

Los servicios de streaming de juegos van a revolucionar la primera industria del entretenimiento. Cuenta con Amazon para la batalla.