Microsoft Wallet dirá adiós en febrero como otra consecuencia del fiasco en movilidad

Microsoft Wallet, el servicio de pagos móviles del gigante del software, que hoy por hoy debería ser uno de los más importantes del mercado, será cancelado el próximo 23 de febrero.

El desastre de Windows Phone/Mobile sigue teniendo consecuencias y Microsoft continúa cerrando servicios relacionados. La semana pasada veíamos el adiós para las actualizaciones de Windows 10 Mobile y con ello algo que tiene que doler profundamente en Redmond: la recomendación a los clientes de cambiar a un dispositivo basado en Android o iOS.

La compañía quiere pasar página cuanto antes y una vez enterrada la plataforma Microsoft Wallet será otro de los servicios relacionados a cerrar. Y será pronto, dentro de un mes, según leemos en su página web.

Si recuerdas, en el otoño de 2015 el “flequillo” más famoso de Microsoft, el vicepresidente del grupo de sistemas operativos de Microsoft, Joe Belfiore, anunció un servicio de pagos móviles para competir con el Apple Pay que había llegado un año antes provocando la reacción de otros competidores. La respuesta llegó de Google, evolucionando Wallet hasta Android Pay mientras que Samsung Pay llegó poco después. Grandes firmas de comercio electrónico como PayPal o Amazon también desarrollaron los suyos propios.

Microsoft Wallet se preparó a conciencia. La compañía había realizado un fichaje estelar para ponerlo al frente de su sistema de pagos, al ex-responsable de sistema de pagos de Amazon, Iain Kennedy. También había realizado la solicitud de licencias de transferencia de dinero en varios estados de su país de origen como punta de lanza para un servicio que si se hubieran cumplido los planes seguramente usaríamos hoy muchos millones de usuarios de Windows, Mobile y de escritorio.

Técnicamente prometía. Microsoft Wallet aprovecharía características de Windows 10 como la autenticación de Windows Hello para añadir seguridad a las transacciones en línea y también se contempló los pagos en tienda física. Usaría la tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance NFC y el Host Card Emulation, al igual que Apple Pay o Google Pay, con soporte para las principales entidades de tarjetas y bancarias.

También soportaría lectores de huellas dactilares de forma nativa para funcionamiento en los Lumia y en los terminales de otros fabricantes con Windows, y utilizaría una cuenta virtual sin compartir información sensible con las tiendas, del número de tarjeta, pin u otro código de seguridad implementado.

El resultado ya lo conoces: desastre sin paliativos. La compañía quiere pasar página cuanto antes y una vez enterrada su plataforma móvil Microsoft Wallet no tiene sentido. No creemos que a estas alturas demasiados usuarios lo echen de menos, pero no es buena señal para los que esperamos que algún día Microsoft vuelva a este segmento. El cierre de este sistema de pagos podría indicar que la firma no planea inversiones importantes en una nueva plataforma móvil propia.

Quizá el esperado Surface Andromeda con pantalla plegable sea menos móvil y más PC que lo previsto en un principio. Deberíamos saber más de los planes de Microsoft en su inesperado regreso al MWC 2019 de Barcelona.