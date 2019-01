Microsoft presentará HoloLens 2 en el MWC 2019 de Barcelona

Microsoft ha enviado invitaciones de prensa a una conferencia en el MWC 2019 donde apunta la presentación de las HoloLens 2, segunda generación de sus gafas inteligentes de realidad mixta.

Microsoft vuelve por sorpresa al Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. Como nos recuerdan nuestros compañeros de MCPRO, la última vez que el gigante del software tuvo una presencia significativa en la feria fue en la edición de 2016, donde se anunciaron algunos de los últimos teléfonos con Windows, incluyendo el Lumia 650. Era el adiós a sus ambiciones en móviles.

Una vez asumido el fiasco de Windows Phone/Mobile la compañía ha evitado el Mobile World Congress. Hasta ahora, con un retorno que se presume importante simplemente por los conferenciantes, el mismo CEO Satya Nadella, la vicepresidenta corporativa y responsable en Azure, Julia White, y para lo que nos ocupa en este artículo, el ‘padre’ de los HoloLens, Alex Kipman.

Pocas pistas ofrece Microsoft en la página dedicada para el MWC, salvo apuntes de sensores avanzados, inteligencia artificial y nube inteligente. No, no vemos smartphones por ningún sitio, pero que hay que recordar que la feria de Barcelona no es de móviles sino de movilidad y todo lo que ello implica.

HoloLens 2 en el MWC 2019

La mera presencia de Alex Kipman y los últimos rumores sobre desarrollos de sus gafas inteligentes deja claro para medios estadounidenses que HoloLens 2 será la estrella de la conferencia, cuatro años después del lanzamiento del original.

Las últimas informaciones hablan de un cambio relevante a nivel de hardware interno, reemplazando el procesador de Intel por un chipset Snapdragon 850 de Qualcomm. Una versión mejorada del 845 con ocho núcleos Kryo 385 y una GPU Adreno 630.

El cambio de hardware permitirá a Microsoft ampliar los formatos de la plataforma de “siempre conectados”, lo que indica la presencia de un módem 4G-LTE. También será renovado el sensor de profundidad y contará con un chip dedicado para IA.

HoloLens 2 podría emplear Windows Core OS, la versión modular de Windows 10 que Microsoft está desarrollando para nuevos factores de forma. Se espera una mejora del diseño y la montura para hacerla más cómoda y ligera. Otro punto importante es que será bastante más económica que el modelo original.

Te lo contaremos desde Barcelona en la conferencia sorpresa que ha programado Microsoft.