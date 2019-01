Intel Core i9-9900T: 8 núcleos y 16 hilos en apenas 35 vatios

El Intel Core i9-9900T se ha filtrado con todo lujo de detalles en una subasta. Estamos ante un nuevo procesador del gigante del chip que como podemos ver en la imagen adjunta se encuentra, de momento, en fase final de ingeniería, es decir, recibiendo los últimos retoques antes de entrar en la etapa de fabricación en masa para el mercado de consumo general.

Como indicamos en el título el Intel Core i9-9900T destaca por ser una versión de bajo consumo del Core i9-9900K. Esto se deja notar en su TDP, que es de apenas 35 vatios, pero como habréis podido imaginar tiene una contrapartida importante. Para mantener los 8 núcleos y 16 hilos reduce las frecuencias de trabajo de forma notable, quedando en 1,7 GHz de velocidad base, 3,3 GHz de velocidad turbo con todos los núcleos activos y 3,8 GHz en modo turbo con uno o dos núcleos activos.

Obviamente vendrá con el multiplicador bloqueado, lo que significa que no soportará overclock, y mantendrá la arquitectura Coffee Lake Refresh, lo que quiere decir que estará fabricado en proceso de 14 nm++, que será compatible con las placas base LGA1151 con chipset serie 300 y que sumará un total de 16 MB de caché L3.

¿A qué público va dirigido el Intel Core i9-9900T?

Es un procesador potente brillará sobre todo en entornos que manejen cargas de trabajo con un alto grado de paralelizado, es decir, que puedan aprovechar sus 8 núcleos y 16 hilos. Sin embargo, su baja frecuencia de trabajo y el hecho de que la mayoría de juegos actuales no escalan en más de seis núcleos lo convierte en una mala elección para juegos.

La conclusión que nos deja el párrafo anterior es clara, el Intel Core i9-9900T puede ser una buena opción para equipos profesionales que se utilicen durante largas jornadas de trabajo y que requieran de una gran potencia en aplicaciones multihilo, pero equilibrando al máximo el consumo.

En equipos de consumo general solo tiene sentido para montar configuraciones compactas con un tamaño muy reducido en las que el calor generado importe, y que además estén hechas para durar, ya que con la llegada de Xbox Two y PS5 los procesadores con más de seis núcleos podrán desplegar todo su potencial.

Ya hemos hablado de esta cuestión en artículos anteriores, pero os lo explicamos de forma sencilla. Los desarrollos de videojuegos se hacen sobre la base de las consolas de cada generación. Xbox One y PS4, y sus versiones Xbox One X y PS4 Pro, ya han tocado techo, no pueden dar más de sí.

Esto ha hecho que los desarrollos de videojuegos no puedan exceder una serie de especificaciones técnicas, ya que no funcionarían de forma óptima en dichas consolas y harían que la versión de PC las dejase en mal lugar. Con la llegada de la nueva generación esta situación cambiará, habrá un salto importante a nivel de hardware y los procesadores de ocho núcleos se convertirán en el nuevo estándar.

Volviendo al Intel Core i9-9900T no tenemos fecha de lanzamiento ni un precio oficial de venta, pero debería costar menos que el Core i9-9900K.