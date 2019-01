Microsoft sigue sin resolver uno de los mayores problemas de Windows 10, el bloatware. Este sistema operativo ha experimentado mejoras importantes durante los últimos tres años y medio, de hecho soy usuario del mismo y no he tenido que reinstalar ni que hacer ningún tipo de mantenimiento anormal durante más de tres años, pero sigue sin deshacerse de las aplicaciones no deseadas.

Tras la llegada de la última gran actualización semestral, la October 2018 Update, podríamos pensar que Windows 10 habría dicho adiós al bloatware, pero la realidad es totalmente distinta. Reinstalar dicho sistema operativo nos lleva directamente a la última versión disponible, lo que significa que disfrutaremos de sus nuevas funciones y características, pero mantiene la misma cantidad de aplicaciones no deseadas.

Entre las aplicaciones que vienen preinstaladas destacan el clásico Candy Crush Saga y Cooking Fever, pero también se encuentran otras como Fitbit Coach e incluso es posible ver sugerencias en el menú de inicio. Si hacemos clic en esas sugerencias iremos directamente a la Microsoft Store, donde tendremos la posibilidad de descargar esas aplicaciones recomendadas que, en muchos casos, son gratuitas.

Es cierto que podemos desactivar las sugerencias en Windows 10, y también es verdad que tenemos la oportunidad de eliminar las aplicaciones que vienen preinstaladas de forma sencilla (en este tutorial os explicamos cómo hacerlo). Sin embargo, creo que Microsoft debería cambiar el planteamiento y apostar por un Windows 10 sin bloatware ni sugerencias ocasionales, al menos en lo que respecta al menú de inicio y a cualquier otra sección del sistema operativo.

La única zona en la que sí tendría sentido y resultaría perfectamente comprensible que se realicen esas sugerencias sería en la Microsoft Store. Esperamos que el gigante de Redmond pase a la acción de una vez y que dé los pasos correctos con la April 2019 Update, la próxima actualización semestral que recibirá Windows 10, y que como su propio nombre indica debería llegar en algún momento de este mes de abril.