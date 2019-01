Windows 10 October 2018 ya está disponible para descarga automática desde Windows Update. Un paso más en el despliegue de la última versión de Windows tras la corrección de los últimos errores graves conocidos.

Microsoft re-re-lanzó en diciembre (sí, por tercera vez) Windows 10 October 2018 Update versión 1809. En una estrategia prudente tras el fiasco de una versión que debería estar distribuida desde el pasado septiembre, la firma la limitó a usuarios avanzados que seleccionasen la actualización manualmente.

Ahora, da otro paso en el despliegue ofreciendo la versión en descarga automática desde Windows Update. Según Microsoft para:

Dispositivos que creemos tendrán la mejor experiencia de actualización basada en nuestro modelo de aprendizaje automático de próxima generación.

Usuarios avanzados que seleccionan manualmente “Buscar actualizaciones” a través de Windows Update.

Como verás, todavía no está disponible de manera general para cualquier usuario. Mejor despacito y no repetir experiencias anteriores. Aunque no se han detectado problemas importantes desde su último lanzamiento en diciembre, todavía hay errores menores a solventar.

En cuanto al tiempo de soporte es el que anunciamos. Microsoft obvió el lanzamiento inicial y Windows 10 versión 1809 recibirá 30 meses de soporte y actualizaciones a partir del 14 de noviembre. Lo mismo para otros sistemas que también ha relanzado, Windows Server 2019 y Windows Server versión 1809, además de todas las variantes relacionadas, desde el Modo S a la Workstation o a la versión de Windows 10 que instala la Xbox o los dispositivos IoT.

Puedes actualizar tu sistema a Windows 10 October 2018 Update versión 1809 desde Windows Update o desde el portal de descargas de Microsoft. En esa misma página tienes disponible la imagen .ISO por si quieres realizar una instalación limpia. Y si quieres esperar un poco más puedes retrasar la actualización con esta guía. Y si Microsoft intenta forzarla, así lo evitarás.