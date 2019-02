GeForce GTX 1660 TI de 3 GB en camino, imágenes del núcleo TU116

ASUS ha listado en la Comisión Económica de Eurasia una gran cantidad de versiones de la GeForce GTX 1660 TI de 3 GB, una tarjeta gráfica de gama media que posicionará un peldaño por debajo de la GeForce GTX 1660 TI de 6 GB.

Desde que empezamos a hablar de esta tarjeta gráfica tuvimos la oportunidad de diferenciar dos modelos, la GeForce GTX 1660 TI de 3 GB y la de 6 GB. Sin embargo, las primeras confirmaciones se limitaron al modelo superior, lo que acabó generando dudas sobre la existencia real de la versión inferior.

Hoy ya no hay dudas, el listado de ASUS es totalmente revelador y confirma, de manera oficiosa eso sí, que la GeForce GTX 1660 TI de 3 GB no solo existe, sino que además tendrá una fuerte presencia en el mercado de tarjetas gráficas de gama media de nueva generación.

No tenemos claro si NVIDIA piensa repetir el planteamiento que vimos con las GTX 1060 de 3 GB y de 6 GB o si llevará a cabo una aproximación distinta con las GeForce GTX 1660 TI de 3 GB y 6 GB. Si se mantiene lo que vimos en la generación basada en Pascal las diferencias entre ambas no se limitarán a la memoria gráfica, sino que se extenderán también a otros elementos, como el total de shaders activos y el número de unidades de texturizado. A continuación os lo explicamos mejor, para que no haya dudas.

La GTX 1060 de 3 GB tiene 1.152 shaders, 72 unidades de textura, 48 unidades de rasterizado, bus de 192 bits y 3 GB de GDDR5, unas especificaciones que contrastan con los 1.280 shaders, 80 unidades de textura, 48 unidades de rasterizado, bus de 192 bits y 6 GB de GDDR5 que monta la GTX 1060 de 6 GB. Pues bien, ahí está la gran pregunta, en sí NVIDIA repetirá ese enfoque o no con las GeForce GTX 1660 TI de 3 GB y 6 GB.

Si deciden repetir lo más probable es que la GeForce GTX 1660 TI de 3 GB quede configurada tal que así:

Núcleo gráfico TU116.

1.408 shaders .

. GPU a 1.500 MHz-1.770 MHz.

88 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

176 núcleos ténsor para inteligencia artificial.

Bus de 192 bits.

3 GB de memoria GDDR6 a 12 GHz efectivos.

TDP de 150 vatios (conector de 8 pines para alimentación adicional). Fuente de alimentación de 450 vatios.

Precio: unos 230 euros.

GPU TU116: así es el corazón de la GeForce GTX 1660 TI

Gracias a una nueva filtración también hemos tenido la oportunidad de ver imágenes directas del PCB de una GeForce GTX 1660 TI ensamblada por MSI. En concreto se trata del modelo Ventus, una línea económica con la que la firma taiwanesa busca ofrecer un valor equilibrado en relación precio-prestaciones.

Si os fijáis en la imagen que os dejamos a continuación podréis apreciar las diferencias de tamaño que presenta el encapsulado de la GPU TU116 y la GPU TU106, utilizada en la RTX 2060. La primera viene con un menor número de shaders activos (1.536 frente a 1.920) y carece de soporte de trazado de rayos. Esto, unido a esa diferencia de tamaño, confirma que estamos ante un silicio mucho menos complejo, y que los núcleos RT podrían haber desaparecido por completo.

Este apunte es importante, ya que algunas fuentes indicaban que los núcleos RT seguirían presentes en la GPU TU116, y que simplemente estarían desactivados. Nada más que comentar, el PCB es sencillo y propio de una tarjeta gráfica económica.

La presentación de la GeForce GTX 1660 TI se espera para el 15 de febrero, es decir, par mañana, pero se comenta que no estará disponible realmente hasta el 22 de febrero.