Nuestros lectores hablan: ¿qué ha sido lo mejor del MWC 2019?

El MWC 2019 ha sido muy movido. Este conocido evento cerró ayer sus puertas, pero nos ha dejado una gran cantidad de novedades que no se limitan al sector smartphone, sino que se extienden a las comunicaciones inalámbricas, como 5G y Wi-Fi 6, y también al mundo de la movilidad en general, lo que incluye dispositivos flexibles, convertibles y portátiles tradicionales.

Durante los últimos días en MC os hemos ofrecido una cobertura completa del evento y hoy hemos querido rendir un particular homenaje al cierre del MWC 2019 con este vídeo, donde encontraréis un resumen con algunos de los mejores terminales que hemos tenido la oportunidad de ver, y de probar, durante nuestra visita a la conocida feria del móvil de Barcelona.

Los grandes jugadores del sector smartphone han aprovechado el escenario único que brinda el MWC 2019 para presentar sus novedades estrella. Huawei dejó ver su primer smartphone flexible, un terminal que ofrecen un diseño verdaderamente único y que se erige como rival directo del Galaxy Fold de Samsung. Y hablando de Samsung, la compañía surcoreana también aprovechó para mostrar a los asistentes las posibilidades de sus nuevos Galaxy S10 y Galaxy S10+, dos terminales que, como sabrán muchos de nuestros lectores, comparten protagonismo en la nueva generación su hermano menor, el Galaxy S10e.

También tuvimos la oportunidad de descubrir las novedades de otras compañías de primer nivel, como LG por ejemplo, que nos sorprendió con el LG V50, Sony; que hizo un excelente trabajo con el nuevo Xperia 1, y Xiaomi, que ha demostrado que está a la altura de los grandes con el anuncio del Mi Mix 3 5G.

Hemos visto muchas novedades y también una tendencia clara hacia los smartphones flexible, que están llamados a convertirse en el futuro a medio y largo plazo del sector. El futuro a corto plazo pasa por la reducción de los bordes de pantalla, que empieza a rozar de verdad el acabado totalmente sin bordes. A nivel de hardware las mejoras se han centrado principalmente en la pantalla y las cámaras, dos aspectos básicos que definen la experiencia de uso de cualquier terminal actual.

En lo personal debo decir que me ha gustado mucho lo que ha logrado Sony con el Xperia 1. Ha sido una grata sorpresa, sobre todo por la pantalla, que tiene todas las papeletas para convertirse en la mejor de su clase, aunque el terminal que más me ha gustado ha sido el Galaxy Fold. Lo comenté con los compañeros de MC cuando estábamos cubriendo la presentación en directo y me reitero, me encanta el diseño y la idea de unir smartphone y tablet en un único dispositivo, aunque reconozco que no estoy dispuesto a gastar tanto dinero en un terminal de este tipo.

Ahora os toca a vosotros, ¿qué ha sido para vosotros lo mejor que ha pasado por el MWC 2019? Los comentarios son, como siempre, vuestros.