El lanzamiento de Anthem ha sido accidentado y ha estado cargado de polémica. Las opiniones enfrentadas de medios, profesionales y usuarios han chocado frontalmente desde que se produjo la llegada de dicho juego, y el tema de la pobre optimización en compatibles también ha dado mucho de qué hablar.

Ya sabemos que los juegos triple A se desarrollan sobre la base de las consolas, y que las adaptaciones a PC no siempre están todo lo cuidadas que deberían. Esto puede hacer que el rendimiento sea flojo y que no aproveche de verdad el hardware de un equipo de gama media o de gama alta, y lamentablemente Anthem no ha sido una excepción.

En consolas la experiencia que ha conseguido BioWare ha sido bastante buena, sobre todo si tenemos en cuenta el modesto hardware que montan PS4 y Xbox One, pero en los últimos días había empezado a circular una información que apuntaba a un funcionamiento errático que, en casos extremos, hacía que un error en Anthem acabase produciendo bloqueos en la consola de Sony.

Los foros de Reddit se convirtieron en un hervidero de quejas de usuarios que aseguraban que tras jugar durante un tiempo determinado su consola se acababa reiniciando o apagando de forma súbita, y que al volver a encenderla se encontraban con un proceso de recuperación del sistema del que no todas lograban salir. Obvia decir que aquellas que no lo superaban acababan bloqueadas, con todo lo que ello supone para el usuario.

Ante esta situación muchos de los afectados decidieron solicitar un reembolso y olvidarse de Anthem, un escenario problemático para EA y BioWare, que veían como último juego estrella corría el riesgo de acabar siendo uno de los mayores fracasos de toda su historia. Con esto en mente es comprensible que no hayan querido esperar para dar una respuesta oficial, aunque desgraciadamente no aporta información sobre la causa de este error, sino que más bien es una declaración de buenas intenciones.

En un tweet publicado en la cuenta oficial de EA Help el gigante estadounidense reconoce que son conscientes de que existe este problema, y de que parece afectar principalmente a los usuarios de PS4. Está investigando y trabajando para encontrar una solución, y ha pedido a los usuarios afectados que compartan toda la información que puedan para ayudarle a acelerar el proceso.

Qué podemos decir, entiendo que la posibilidad de lanzar parches y actualizaciones con las que corregir determinados problemas en un juego permite a los desarrolladores pulir sus títulos a posteriori, algo que no era posible hace veinte años, pero la situación a la que hemos llegado roza niveles intolerables. Lanzar un juego en un estado casi de beta y tirar de actualizaciones para terminarlo de forma gradual se está convirtiendo en algo cada vez más frecuente que está generando un fuerte rechazo en el sector, y francamente no hace bien a nadie.

We’re aware of a crashing issue some of you have been reporting for #AnthemGame. We’re investigating and ask that you share your crash data reports when prompted. If you have, we’ll be reaching out to gather info; if not, please reply to this thread on AHQ:https://t.co/36P21YFjYL

— EA Help (@EAHelp) 4 de marzo de 2019