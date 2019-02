Hoy es el gran día, la AMD Radeon VII ha llegado de forma oficial al mercado internacional y España se encuentra entre los países elegidos. Hemos podido comprobar que está disponible en minoristas como PCComponentes, donde podemos comprar el modelo de Sapphire con un precio de 744,99 euros, aunque es cierto que, de momento, solo es posible conseguirla en versiones que siguen el diseño de referencia.

La AMD Radeon VII representa el último giro de tuerca la firma de Sunnyvale ha dado a la arquitectura GCN (Graphics Core Next) 5.0, utilizada en las tarjetas gráficas Radeon RX Vega 56 y 64, y es el preludio a Navi, una arquitectura gráfica de próxima generación que marcará el abandono definitivo de GCN. Esto es muy importante, ya que como sabrán nuestros lectores habituales la arquitectura GCN ha tocado techo y presentan una serie de limitaciones que son insalvables.

Precisamente la AMD Radeon VII es todo un ejemplo de cómo volver a exprimir una arquitectura que parecía no dar más de sí. Esta tarjeta gráfica da el salto del proceso de 14 nm visto en las Radeon RX Vega 56 y 64 al proceso de 7 nm, un avance importante que unido a pequeños retoques a nivel de silicio ha permitido a AMD dar un impulso importante al rendimiento manteniendo un consumo que la sitúa casi al mismo nivel que la Radeon RX Vega 64.

AMD Radeon VII: especificaciones y rendimiento

No hay duda, la AMD Radeon VII es una tarjeta gráfica curiosa, ya que monta una GPU cuya arquitectura ha llegado al punto de agotamiento y se apoya, sin embargo, en el proceso puntero de 7 nm y en memoria HBM2 de alto rendimiento.

En efecto, existe una cierta descompensación si ponemos en relación el potencial real de la GPU con lo avanzado de su proceso productivo y su memoria gráfica, pero estos dos elementos han sido fundamentales para que AMD pueda mejorar el rendimiento de la arquitectura GCN 5.0 hasta llegar un nivel tan alto que puede, en teoría, competir con las GeForce RTX 2080 de NVIDIA.

Decimos en teoría porque, como veremos a continuación, es una verdad a medias que tiene muchos matices. Antes de entrar a ver las pruebas de rendimiento vamos a recordar las especificaciones definitivas de la AMD Radeon VII:

Arquitectura GCN (Vega de segunda generación) en proceso de 7 nm.

en proceso de 7 nm. 3.840 shaders a un máximo de 1,8 GHz.

a un máximo de 240 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 4.096 bits.

16 GB de memoria HBM2 con un ancho de banda total de 1 TB/s.

con un ancho de banda total de 1 TB/s. 13,8 TFLOPs de potencia.

TDP de 295 vatios.

Precio recomendado: 750 euros. Incluye tres juegos: Resident Evil 2 Remake, The Divison 2 y Devil May Cry 5.

Ya conocemos las especificaciones completas de esta nueva tarjeta gráfica tope de gama de AMD. En general es similar a una Radeon RX Vega 64 con un pequeño recorte de shaders, un importante aumento de frecuencias y el doble de memoria HBM2. Esto último se traduce, además, en un nuevo bus de 4.096 bits, lo que aumenta de forma drástica el ancho de banda disponible.

En términos de rendimiento AMD dijo que competía con la GeForce RTX 2080 de NVIDIA, y en efecto así es, aunque quizá sería más correcto decir que lo consigue en algunos casos, y no en todos, ya que puede quedar en niveles superiores, y también inferiores, dependiendo del juego utilizado.

La disponibilidad de las unidades de muestra para analizar en España es mínima, así que no hemos podido recibirla a tiempo para publicar un artículo. Sin embargo, hemos podido revisar varios medios extranjeros de confianza y las conclusiones que podemos sacar encajan perfectamente con lo que esperábamos. La AMD Radeon VII puede llegar a superar incluso a la GeForce RTX 2080 TI en casos puntuales, pero en algunos títulos puede caer al nivel de una RTX 2070.

Las gráficas que acompañamos, cortesía de Guru3D, ilustran a la perfección esta realidad. Podéis ampliarlas haciendo clic en ellas.

En la segunda galería incluimos las pruebas de consumo y de temperaturas. Queda claro que la AMD Radeon VII tiene un consumo muy elevado, no esperábamos menos viendo que su TDP es de 295 vatios, pero el sistema de disipación del modelo de referencia aguanta perfectamente y mantiene las temperaturas alrededor de los 66 grados.

No hay pérdida de rendimiento por exceso de calor, y las frecuencias de la tarjeta gráfica se mantienen, de media, en 1.775 MHz.

Notas finales

La AMD Radeon VII es una tarjeta gráfica potente. Francamente me sorprende ver el nivel al que ha podido llegar AMD con una arquitectura tan “venerable” como GCN, y sí, cumple su promesa de plantar cara a la GeForce RTX 2080 de NVIDIA.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta tarjeta gráfica tiene un consumo muy elevado y que presenta ciertas inconsistencias a nivel de rendimiento que pueden llegar a marcar una diferencia importante, ya que como dijimos hay títulos en los que su potencial real queda al nivel de una GeForce RTX 2070.

Con todo, si hacemos una valoración conjunta la conclusión es clara, la AMD Radeon VII es una tarjeta gráfica capaz de ofrecer un buen rendimiento en 4K, compite de verdad con la gama alta de NVIDIA y ofrece un valor interesante en relación calidad-precio, sobre todo porque como anticipamos viene con tres juegos de última hornada incluidos, lo que representa un valor añadido de 120 euros, aproximadamente.

Sé que en algunos medios se ha cuestionado la AMD Radeon VII por no contar con tecnologías innovadoras como trazado de rayos o DLSS, pero recordamos que ambas tecnologías han sido criticadas desde el principio por no representar un valor real dado su escaso soporte, así que esgrimir ahora ambas como argumento para atacar a la AMD Radeon VII sería puro cinismo.

La AMD Radeon VII no es la mejor tarjeta gráfica del mercado, pero puede ser una opción interesante para los que quieran jugar en 4K y tuvieran pensado, además, hacerse con los juegos Resident Evil 2 Remake, The Divison 2 y Devil May Cry 5. Os recordamos que los modelos con sistemas de refrigeración personalizados deberían empezar a llegar en los próximos meses, probablemente a partir de abril, aunque el modelo de referencia mantiene sin problemas unas temperaturas de trabajo totalmente óptimas.