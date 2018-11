Abandonware, el placer de revivir los juegos clásicos

Abandonware es un término definido por las palabras inglesas abandoned y software que hace referencia a juegos (o aplicaciones) descatalogados, pero aún sujetos a derechos de autor.

Es por ello que el abandonware no está reconocido como método de distribución de software ni cuenta con ningún tipo de soporte legal. O dicho al contrario; su ejecución es ilegal sin permiso expreso de su propietario según los términos generales del copyright o hasta que éste decida liberar derechos y el software en cuestión pasara a una categoría sí reconocida legalmente como es el Freeware.

¿Y si un estudio ha descatalogado un juego y se supone que ya no hace negocio con él porqué no puede utilizarse libremente? La pregunta está contestada en las cuestionables normativas de copyright que permitirían mantener derechos de autor por los siglos de los siglos aunque nadie saque provecho de ello. Y si el Abandonware es ilegal ¿por qué se permiten las webs que almacenan este tipo de juegos? Son permitidos tácitamente porque simplemente a una productora no le compensa emprender acciones legales contras las páginas que ofrecen su descarga.

Ello es así hasta que la situación de mercado cambia y los intereses comerciales prevalecen sobre todos los demás como hemos visto recientemente en la actitud de Nintendo contra los portales de ROMs. La firma japonesa ha visto un filón en las consolas retro y ha actuado judicialmente contra los principales portales. No hay ninguna duda que la razón legal está de parte de Nintendo, pero exigir 100 millones de dólares por daños a unos cuantos sitios webs que son los que han mantenido el interés por tus juegos y que ahora te permite monetizarlos de nuevo en consolas retro, ya es más cuestionable moralmente.

Dónde puedo descargar juegos Abandonware

No nos enrollamos más con las cuestiones legales, aunque creemos que es necesario ponerlas encima de la mesa. Personalmente, no falta de mi PC un emulador y unos cuentos juegos clásicos que revivo de cuando a cuando y disfruto como cuando los jugué hace 25 años. Más allá de que algunos de sus apartados como el de gráfico o el del sonido, hayan sufrido el implacable paso del tiempo tecnológico ofrecen algo que no tienen muchos de los actuales: una gran diversión. Varios sitios webs ayudan a mantenerlos como los siguientes:

Un índice de títulos “abandonware ” dedicado a juegos clásicos que fueron publicados para el sistema operativo MS-DOS. Algunos no son ya soportados por el editor y otros menos, los derechos de autor han expirado. El sitio fue creado en 1999 y después de un tiempo inactivo, ha vuelto a florecer. Alberga cerca de 1.200 juegos descargables, la mayoría analizados, con capturas de pantalla y puntuaciones del editor y de sus usuarios.

Otro portal dedicado especialmente a juegos DOS aunque también tiene una parte de juegos para Windows. Cada título tiene su calificación, estado legal, fecha de lanzamiento, capturas de pantalla y la mayoría, un vídeo del propio juego a modo de tráiler. Cuenta con un buscador para encontrar el juego por título, género o fecha de lanzamiento y enlaces a las ofertas de juegos clásicos de GOG.com.

El portal ofrece un amplio catálogo de juegos clásicos DOS, títulos inéditos e incluso algunos títulos DOS “modernos”. Todo el sitio está “dedicado a la preservación de los juegos clásicos de sistemas operativos para ordenadores difuntos”, como DOS, CP / M-86, OS / 2, Win16 y Windows 9x, así como facilitar su ejecución en sistemas modernos.

Un sitio totalmente dedicado a retrogaming , abandonware y viejos juegos clásicos del pasado. Se puede navegar por género, año, plataforma o desarrollador y descargarlos gratuitamente. La mayoría son juegos de DOS o Amiga, pero también tienen Wndows , Commodore 64 , Atari ST y otros sistemas. A destacar que los administradores prueban, configuran y empaquetan todos los juegos con el emulador adecuado. uega. ¡Solo GamesNostalgia hace eso, en serio!

No los hemos contado, pero dicen disponer de 13.700 juegos, la mayoría clásicos de los 80 y los 90 para un montón de plataforma, desde DOS a Sega, Genesis, Commodore o Atari. Como los anteriores, permite seleccionarlos por nombre, género o año de publicación.

Otro sitio web que ofrece una buena colección de juegos DOS, Windows y otros, pero centrado en juegos comerciales que fueron liberados de manera intencional como freeware. No tiene la mejor interfaz del planeta pero sí buenos juegos como el resto de portales, un buscador, top-10 y top-250 con los mejores.

Además de los anteriores portales de descarga, la biblioteca digital sin ánimo de lucro dedicada a la preservación de archivos y contenido, ofrece una buena colección de títulos MS-DOS. No pueden descargarse, pero gracias al emulador integrado pueden jugarse directamente en la Web.

Cómo ejecutar juegos Abandonware

DOSBox es el gran nombre a la hora de ejecutar juegos bajo MS-DOS, la mayoría de la oferta en abandonware. Se trata de un emulador de CPU completo que recrea un entorno similar al sistema DOS en computadoras modernas. Es software libre y multiplataforma, con soporte para Windows, Linux, OS X, FreeBSD y otros.

Por supuesto, hay otros emuladores capaces de ejecutar los juegos en todas las plataformas, además de la posibilidad de utilizar máquinas virtuales. Las versiones profesionales de Windows 7 incluyen una característica especial denominada “Modo Windows XP”, una versión gratuita y completamente funcional de Windows XP que funciona como un sistema operativo virtual y como medio para abrir programas antiguos dentro de Windows 7.

Windows 10 no incluye este modo XP pero podemos lograr lo mismo mediante la virtualización de software con aplicaciones como Oracle VirtualBox, VMware o si estás en Windows, el mismo Windows Virtual PC.

Utilices cualquier método, estos juegos PC clásicos Abandonware te van a ofrecer un montón de diversión, tanto si los jugaste en su día como si quieres conocer los mejores títulos antiguos creados para el ordenador personal y otro montón de plataformas.