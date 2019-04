El primer coche de Xiaomi está en marcha

El coche de Xiaomi ha sido anunciado en la red social Weibo y confirma las ambiciones de la firma china por ampliar su modelo de negocio mucho más allá de móviles inteligentes.

Como era previsible, Xiaomi no se va a convertir en una firma automovilística, sino que se ha asociado con la corporación FAW para personalizar el Bestune T77, un SUV que fue presentado en el salón de Beijing hace un año y con producción desde el pasado noviembre en el gigante asiático.

No esperes un superdeportivo ni un Tesla ecológico. El coche de Xiaomi es un todo terreno con alma de ciudad de tamaño contenido y prestaciones reducidas, con motor de gasolina sobrealimentado de 1,2 litros, que ofrece una potencia de 143 CV y una velocidad máxima de 181 km/h.

En lo que sí destacó en su presentación el Bestune T77, fue en un ‘asistente holográfico’ con 43 funciones como hacer llamadas telefónicas, encontrar una estación de radio, controlar el volumen de la música e incluso controlar los limpiaparabrisas, el aire acondicionado o el techo solar.

La tecnología imita un efecto holográfico mientras que en realidad solo es una imagen proyectada, pero en ese tipo de aspectos tecnológicos para el sistema de info-entretenimiento debe ir la personalización prometida que lo convierta en el coche de Xiaomi, seguramente usando la interfaz y apps MIUI que usa en sus productos electrónicos.

Como todo lo que toca la marca china el precio será contenido. El Bestune T77 tiene un precio base en los entornos de los 90.000 yuanes (unos 12.000 euros / 14.000 dólares). No se conoce si saldrá de China y llegará a mercados europeos o latinoamericanos, porque hay que ofrecer una asistencia posterior que no es sencilla de soportar a no ser asociado con una marca establecida.

En todo caso, ahí lo tienes. El primer “coche de Xiaomi” y uno más de los segmentos de producto que ofrecerá y que en China se cuentan por decenas más allá de móviles, éstos sí bien conocidos en el mercado internacional.