La alianza de Sony y Microsoft sorprendió al equipo de PlayStation

La alianza de Sony y Microsoft en el sector de videojuegos sorprendió a medio mundo, pero, quizá, nadie quedó más desconcertado que el propio equipo de PlayStation que no estaba al tanto de la situación, según indican desde Bloomberg.

Los empleados de la división de PlayStation de Sony llevan casi dos décadas luchando contra el gigante del software estadounidense (además de contra Nintendo) en un segmento de consolas que mueve 38.000 millones de dólares anuales. Las negociaciones con Microsoft comenzaron el año pasado y fueron manejadas directamente por la alta gerencia de Sony en Tokio, en gran parte sin la participación del personal de PlayStation, de ahí que el personal de la división de juegos fuera sorprendido por la noticia.

Según indica el medio citando «personas familiarizadas con el tema», los ejecutivos tuvieron que «calmar a los trabajadores» y asegurándoles que los planes para la próxima generación de consolas de la compañía (PS5) no se verán afectados. Aunque Sony domina ampliamente las ventas en la actual generación de consolas, está claro que se prepara para un futuro dominio de los servicios de streaming de videojuegos.

Bloomberg califica el acuerdo como «una dolorosa lección a las que Sony y otras compañías de tecnología se están enfrentando a medida que los proveedores de computación en la nube líderes en el mundo se vuelven cada vez más poderosos». Con lo que está por llegar, la realidad es que si no inviertes miles de millones de dólares al año en centros de datos, servidores y equipos de red, no podrás mantenerte al día. O te alías con alguien que pueda ofrecértelo.

Y es una amenaza para PlayStation, que genera un tercio de los beneficios de Sony. La plataforma Xbox de Microsoft se enfrenta a un riesgo similar, pero el gigante del software tiene el segundo servicio en nube más grande del planeta con Azure, por lo que tiene una respuesta estratégica propia. Los otros proveedores líderes en la nube, Google y Amazon, están construyendo sus propios servicios de juegos en la nube, al igual que Apple, que es seguro tendrá su cuota de mercado especialmente en movilidad.

Ya decíamos: «el enemigo de mi enemigo, es mi amigo». El CEO de Sony, Kenichiro Yoshida, habría optado por el acuerdo y no por una confrontación para la que seguramente no esté preparada. A pesar que en 2012 compró la empresa estadounidense especializada en juego en nube, Gaikai Inc, PlayStation Now es hoy un servicio limitado para lo que van a necesitar los nuevos servicios en nube para juegos.

El acuerdo muestra «una nueva Sony y debe ser aplaudido por los inversores», comentaron algunos analistas. Dicho y hecho. Los títulos de Sony subían casi un 10% en bolsa el viernes en la mayor subida en año y medio. Microsoft era el claro triunfador de esta alianza por el potencial para Azure, pero Sony logra estar bien situado para el futuro de los videojuegos.

Estamos expectantes por ver la respuesta de Nintendo ante la sorprendente (pero explicable) alianza de Sony y Microsoft.