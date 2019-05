Rendimiento de Windows 10 May 2019 Update en juegos

Windows 10 May 2019 Update es el nombre que recibe la última actualización semestral que Microsoft ha liberado para su conocido sistema operativo, una importante puesta al día que trae novedades muy interesantes y que promete, además, mejoras a nivel de estabilidad y de rendimiento.

Justo ayer os ofrecimos en este artículo un repaso completo a sus novedades más importantes, y también os explicamos cómo podíais forzar la instalación de Windows 10 May 2019 Update. Personalmente creo que es mejor esperar unos días para comprobar que la actualización se encuentra en un estado «óptimo», pero si estáis deseando probar lo último de Microsoft (bajo vuestra entera responsabilidad) también tenéis la posibilidad de hacerlo.

Personalmente no he tenido ningún problema serio, pero las últimas dos actualizaciones semestrales me han obligado a reinstalar un controlador de sonido relativamente antiguo, ya que con el nuevo se generaba una especie de ruido insoportable. Tengo constancia de que no he sido el único, de hecho las actualizaciones semestrales de Microsoft han dado problemas en más de una ocasión con los controladores de sonido.

Volviendo a las novedades que trae la Windows 10 May 2019 Update hemos dicho que esta actualización promete mejorar el rendimiento, ¿pero también en juegos o solo a nivel de sistema operativo? En TechPowerUP! han querido comprobarlo y han publicado un análisis simplificado que confirma, en síntesis, que existe una mejora residual de rendimiento en juegos.

Con una RTX 2080 TI se registran pequeñas ganancias de rendimiento que rondan el 2%, pero también se produce alguna pequeña caída en juegos concretos, lo que nos deja al final un aumento medio del rendimiento del 0,05%. Al utilizar una Radeon VII se repite la situación, pero con pequeñas variaciones que arrojan un aumento medio del 0,16%.

En las pruebas han utilizado un total de 21 juegos, con nombres tan actuales como Sekiro: Shadows Die Twice, Shadow of the Tomb Raider, Battlefield V y RAGE 2, así que los resultados son completos y muy fiables.

Podemos interpretar esto de dos formas, una positiva y otra negativa. La primera implica que el salto a esta nueva versión de Windows 10 no implica una pérdida de rendimiento a pesar de la introducción de nuevas funciones, y la negativa es que el soporte de nuevos controladores y los cambios introducidos por Microsoft apenas han logrado mejorar el rendimiento.

Independientemente de la interpretación que le demos creo que lo importante es que no se vuelvan a repetir los problemas que vimos en la Windows 10 October 2018 Update, y que esta actualización pueda mantenerse sin tener que recurrir más que a pequeños parches para resolver fallos menores.