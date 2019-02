Es oficial, Activision Blizzard ha confirmado que Call of Duty 2019 está en desarrollo y que es Infinity Ward la que se está ocupando de sacarlo adelante. Todos sabemos que la franquicia tiene renovaciones anuales gracias al trabajo conjunto de dicho estudio, que se encarga de la serie “estándar”, y de Treyarch, que se ocupa de la serie Black Ops.

No sorprende, por tanto, que Call of Duty 2019 haya sido confirmado, de hecho su lanzamiento debería producirse a finales de este mismo año (entre octubre y noviembre), pero ha venido acompañado de información bastante interesante que merece la pena contrastar con todo lo que ha supuesto Call of Duty Black Ops IIII.

Empezamos por el principio. Call of Duty Black Ops IIII iba a tener un modo campaña, pero Treyarch confirmó que no tuvieron tiempo suficiente para que quedara en un nivel aceptable y que al final decidieron prescindir de él. A cambio, apostaron con fuerza por potenciar el componente multijugador e introdujeron un modo Battle Royale con el que intentaron aprovechar la fiebre generada por PUGB, Fortnite y compañía.

Las críticas fueron feroces, pero al final la estrategia les ha funcionado bastante bien, ya que Call of Duty Black Ops IIII ha registrado unas ventas bastante buenas. Sin embargo, dichas ventas no han cumplido del todo con las expectativas de Activision Blizzard, un hecho que explica por qué han decidido mantener el modo campaña en Call of Duty 2019.

Es muy probable que la desaparición del modo historia en la última entrega de la franquicia haya repercutido en las ventas. Dicho de otra forma, un Call of Duty Black Ops IIII con modo campaña y modo Battle Royale podría haber satisfecho las expectativas de Activision Blizzard, una idea que el gigante estadounidense pondrá en práctica con la nueva entrega de la franquicia.

Call of Duty 2019: ¿una franquicia agotada?

Lanzar nuevas entregas de un juego con carácter anual no es una buena idea. El tiempo que tienen los estudios de desarrollo para innovar es mínimo y al final es imposible evitar esa sensación de que tenemos entre manos el mismo juego que el año pasado, con un par de novedades que afectan a la jugabilidad, un cambio de ambientación y un pequeño lavado de cara a nivel técnico.

La saga Call of Duty no se libra de este problema. Sus ventas han ido cayendo con el paso de los años, pero se mantienen en niveles muy buenos, lo que hace que esta franquicia siga siendo la gallina de los huevos de oro de Activision Blizzard.

El presidente de Activision, Rob Kostich, ha querido confirmar que con el lanzamiento de Call of Duty 2019 no solo recuperarán el modo historia, sino que llevarán a cabo cambios para que dicho modo sea “totalmente nuevo”. También mejorarán los modos multijugador, tanto cooperativo como competitivo, y darán un lavado de cara al apartado gráfico del juego.

No tenemos confirmada una fecha de lanzamiento, pero lo más probable es que el anuncio oficial se produzca a mediados de año, quizá aprovechando el escenario del E3 2019, y que su llegada tenga lugar entre octubre y noviembre. Como de costumbre será un título multiplataforma, lo que significa que llegará a PC, Xbox One y PS4 (puede que también a Nintendo Switch).