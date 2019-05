Microsoft ha anunciado la inclusión de juegos Win32 en Microsoft Store, según nos cuentan nuestros compañeros de MCPRO. La decisión es un nuevo clavo en el ataúd de la plataforma universal de aplicaciones (UWP).

Las aplicaciones de Windows se han convertido en un problema monumental desde que Microsoft apostó obsesivamente por la plataforma UWP, insistió en la exclusividad de la Microsoft Store y, sobretodo, abandonó a su suerte las Win32, las aplicaciones de toda la vida que usamos a diario millones de usuarios y empresas. Sin interés alguno para consumidores y desarrolladores la plataforma estaba condenada al fracaso como ha terminado sucediendo.

Y eso que la idea inicial no era mala. Cuando Microsoft lanzó UWP en 2015, sus promotores prometieron que la plataforma brindaría aplicaciones con mejor rendimiento y seguridad porque serían distribuibles y actualizables desde Microsoft Store. Los desarrolladores podrían usar un conjunto común de interfaces de programación en Windows 10, Windows Phone, HoloLens, IoT y otras plataformas, obteniendo aplicaciones que funcionarían en cualquier tipo de dispositivo.

El fiasco de Windows Mobile dejando a UWP sin espacio en smartphones o tablets fue el primer y gran traspiés, pero no el único. Los desarrolladores descubrieron que tenían un arduo camino por delante para que sus aplicaciones estuviesen listas para UWP. La obligatoriedad de publicarlas en la Microsoft Store pasando por el aro de las políticas restrictivas de Microsoft tampoco gustó ni a desarrolladores ni a grandes proveedores de software que han «pasado» totalmente de UWP y de la tienda.

Los consumidores, más de lo mismo: interés nulo. En escritorios informáticos, las 8 millones de aplicaciones Win32 siguen mandando. Con excepciones contadas, estas apps UWP son perfectamente prescindibles y solo las propias de Microsoft tienen algo de calidad e interés. Sin usuarios, sin desarrolladores y sin dispositivos donde sí podrían haber funcionado (smartphones y tablets con pantallas táctiles) esta plataforma no tiene ningún sentido y menos si están restringidas a la Microsoft Store.

Microsoft es consciente del fiasco. «No deberíamos haber ido por ese camino», reconoció hace unas semanas Kevin Gallo, Vicepresidente Corporativo de la Plataforma de Desarrolladores de Windows. Microsoft lleva algo más de un año intentado deshacer algunos de los efectos de lo que el ejecutivo denominó la «brecha masiva» entre Win32 y UWP, agregando a las primeras funciones de las segundas y volviendo a tratarlas con la consideración y el soporte que merecen.

Juegos Win32 en Microsoft Store

La llegada de juegos a la tienda sin ningún tipo de conversión a UWP es el reconocimiento definitivo de que esta plataforma está muerta: «Reconocemos que Win32 es el formato de aplicación preferido por los desarrolladores de juegos, y también por los jugadores, así que nos complace anunciar que habilitaremos el soporte completo para juegos Win32 nativos en Microsoft Store en Windows. Esto abrirá más opciones para los desarrolladores y los jugadores, permitiendo la personalización y el control que esperan del ecosistema de juegos de un Windows abierto».

Microsoft está intentando respaldar la Tienda de Windows sin que los desarrolladores necesiten usar UWP. Primero a través de las aplicaciones Centennial, lo que permitió a los desarrolladores usar su código win32 sin cambios y más recientemente, a través de las PWA (Progressive Web Applications), que les permitió usar su código web sin cambios.

En otro paso para deshacer la división Win32 / UWP, Microsoft anunció que «las aplicaciones de escritorio de Windows no empaquetadas podrán usar los componentes de Windows Runtime (WinRT)». Esto se está activando en el lanzamiento del Windows 10 May 2019 Update. El plan en marcha es proporcionar todas las características de una aplicación moderna a los desarrolladores de Win32, no solo a los de UWP. Por ahí parece ir el futuro de las aplicaciones de Windows.

La debilidad de UWP también ha afectado a la Microsoft Store. En Windows 10, los usuarios ya pueden instalar aplicaciones progresivas PWA y extensiones de navegador directamente desde la web. Además, Microsoft está eliminando iniciativas de la Tienda como libros y música y lleva tiempo sin actualizar sus propias aplicaciones UWP.

Solo falta enterrar esta plataforma universal de aplicaciones y apostar por la mejora de las aplicaciones Win32 que Microsoft abandonó a su suerte. De ello depende el futuro de la Microsoft Store y el de Windows.