Firefox empieza a bloquear las cookies de terceros

A pesar de que Firefox sigue acaparando bastante protagonismo en los medios, cuando se miden las cuotas de uso se puede ver que está más cerca de luchar contra la irrelevancia que de competir contra Chrome. El navegador de Google se muestra como el claro dominador de este segmento del mercado desde hace tiempo, sobre todo por la falta de un competidor que al menos ensombrezca su casi 70% de cuota.

Una de las razones de por qué estamos en esta situación ha sido porque Mozilla ha tardado demasiado en comenzar la implementación de Quantum, ya que Gecko llevaba años sin ser un motor competitivo en la era de los procesadores multinúcleo. Esto ha convertido la mejora del rendimiento de Firefox en una prioridad absoluta, pero si la fundación quiere empezar a remontar en términos de cuota de mercado tiene que aportar algo más que un buen rendimiento, y aquí es donde entra en juego la privacidad de los usuarios.

Mozilla ha ido añadiendo nuevas características de privacidad a Firefox con el fin de mostrarlo como una alternativa realmente diferente y con valor añadido frente a Chrome. Tras la inclusión de diversas opciones que ofrecen facilidades para bloquear rastreadores y cookies, la fundación anunció ayer que su navegador bloqueará por defecto todas las cookies de terceros mediante la característica llamada “Protección de rastreo mejorada”. Esta medida está orientada sobre todo a ofrecer una defensa frente a situaciones como la derivada del escándalo de Cambridge Analytica y Facebook, ya que según Mozilla, debido a sucesos como ese “la gente se siente cada vez más vulnerable”. Parece que para tener esta característica habilitada por defecto es necesario descargar y configurar Firefox partiendo de cero.



Además del bloqueo por defecto de las cookies de terceros, la fundación ha anunciado la disponibilidad de la última versión de la extensión Facebook Container, la cual está orientada a impedir que la conocida red social rastree a través de la web. A partir de ahora la mencionada extensión evitará que los usuarios sean rastreados a través de sitios web que tengan elementos de Facebook integrados, como los botones de Me Gusta (Like) y Compartir (Share). Con esto se dificulta la creación de “perfiles en la sombra” generados con datos de personas que no están registradas en la red social.

A todo lo mencionado hasta aquí se suma el renombramiento del gestor de contraseñas de Mozilla para Android e iOS, Firefox Lockbox, que ha pasado a llamarse Firefox Lockwise. A la aplicación para móviles se ha sumado una extensión para el navegador de escritorio con el fin de ofrecer soporte a través de distintos tipos de dispositivos. Desde MuyComputer hacemos hincapié en recomendar la utilización de este tipo de soluciones para proteger las cuentas de los usuarios.

Está claro que la privacidad es la gran apuesta de Mozilla para hacer frente a Google, algo que queda reforzado si tenemos en cuenta las intenciones del gigante del buscador de imponer cómo debe ser gestionado el despliegue de la publicidad a través de Chrome. Veremos si todos estos movimientos terminan generando buenos resultados a largo plazo para la fundación.