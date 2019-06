PinePhone es un smartphone GNU/Linux modular centrado en la privacidad

PINE64 es una empresa centrada en dispositivos modestos equipados con CPU ARM y GNU/Linux como sistema operativo. Entre otros proyectos, actualmente se encuentra centrada en el desarrollo del PinePhone.

Como bien indica su nombre, el PinePhone es un smartphone, aunque lejos de ser otro dispositivo clónico con Android y una capa de personalización, aquí nos encontramos con un producto con personalidad propia. Además de la utilización de sistemas operativos Linux como Ubuntu, Sailfish OS, Maemo y LuneOS, el PinePhone va a destacar por ser modular, incluir botones de la muerte en formato hardware y una batería de 3.000mAh de las mismas característica que el Samsung J7. Todo eso por el modesto precio de 149 dólares.

Centrándonos en el aspecto modular del PinePhone, este tiene un enfoque diferente al de los Moto Mods de Motorola. En vez de colocar accesorios en la parte superior del smartphone, lo que propone PINE64 es reemplazar la cubierta trasera del dispositivo por otra que tenga características adicionales. Esto se podrá realizar gracias a un conector pogo de 6 pines (igual o similar al empleado por los Motorola) sobre el PCB que ofrece acceso al bus I2C, haciendo que la creación de módulos se limite a la adaptación a la parte trasera del smartphone y al conector pogo de 6 pines.

Además de la característica modular, el otro gran valor añadido del PinePhone serán los botones de la muerte en formato hardware, los cuales permitirán inhabilitar la Wi-Fi y el Bluetooth, el módem del móvil, las cámaras frontal y trasera y el micrófono. Estarán ubicados en la parte frontal con el fin de evitar en lo máximo posible las pulsaciones accidentales que podrían hacer que el usuario no pudiera recibir llamadas o bien no poder enviar sonido al otro participante en una conversación. El objetivo de esos botones de la muerte no es otro que la de mejorar la privacidad, un aspecto que siempre ha preocupado mucho a la mayoría de los usuarios de GNU/Linux.

Como vemos, el PinePhone es un curioso smartphone orientado a un público nicho que busca ante todo privacidad y el disponer de un sistema operativo GNU/Linux en su mano. Esto queda todavía más resaltado si tenemos en cuenta la ausencia de aplicaciones altamente demandadas como WhatsApp, cuyo cliente no es software libre y ni ofrece una experiencia web completa.

Además del PinePhone, PINE64 ha desarrollado otros productos basados en ARM y GNU/Linux, como una tablet con KDE Plasma o el más conocido PineBook, un mini-PC ARM construido sobre un SoC Allwinner de 64 bits. Se espera que esté disponible a partir del mes de agosto del presente año.

Características del PinePhone