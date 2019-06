Cumpliendo con las expectativas, Electonic Arts ha presentado en el EA Play el primer vídeo con contenidos in-game de Star Wars Jedi: Fallen Order con un gameplay de casi 15 minutos en el que podremos ver desde el algunas cinemáticas, hasta los impresionantes combates con espadas láser.

Sin llegar a entrar en detalles ni spoilers, sin embargo, estas imágenes pertenecen a una partida ya empezada y avanzada en aproximadamente tres horas de juego. Acompañando a un grupo de la resistencia llamado Los Pardisians, la acción completa se desarrolla en Kashyyyk, un planeta wookie donde los habitantes han sido esclavizados por el Imperio. Así pues, nos encontraremos con un protagonista que, si bien ya no puede ser considerado un padawan, todavía está lejos de poder llamarse caballero Jedi.

Según lo que podemos ver, el apartado gráfico es simplemente impresionante, con unos escenarios naturales y unas construcciones impecables. Aunque en lo personal me encantaría destacar el uso especial de la iluminación del sable láser como una propia herramienta para el jugador.

En un punto intermedio entre un mundo abierto y «sobre raíles», parece que no contaremos con una excesiva libertada a la hora de explorar y movernos por los mapas, con una única ruta correcta para poder avanzar. Sin embargo, me resulta bastante acertada la combinación entre el sigilo y los combates, o la interacción con los compañeros y el toque plataformero, aportando pequeños pero suficientes detalles como para que el juego no nos resulte repetitivo.

Todavía es algo pronto para valorar lo visto sobre Star Wars Jedi: Fallen Order, teniendo en cuenta que se trata de un rodaje realizado sobre una versión Alpha del juego, aunque sin duda nos ayuda a conocer gran parte de las dinámicas y el tipo de juego que podremos esperar.

Por su parte, Vince Zampella, el fundador de Respawn, y Stig Asmussen, director del juego, aprovecharon la conferencia para subir al escenario y aclararnos algunos detalles del juego.

Pese a la gran cantidad de acción que podemos ver en el tráiler, el juego contará con una gran enfoque en la narrativa. Así pues, la historia de Star Wars Jedi: Fallen Order se situará justo después de los hechos ocurridos en Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith, acompañando al joven Cal Kestis, uno de los últimos miembros supervivientes de la Orden Jedi tras la gran purga en las Guerras Clon.

Y es que al igual que Marvel y su universo de los Vengadores, la franquicia de Star Wars también ha sido siempre muy cuidadosa a la hora de interconectar los contenidos de sus películas, novelas, cómics y juegos. El mejor ejemplo de esto es la aparición de Saw Gerrera, un personaje secundario (presente en Star Wars Episodio II: Las Guerras Clon y Star Wars: Rogue One) que parece cobrar cada vez más importancia en todo el universo de Star Wars.

Con un aperitivo más que suficiente, sin embargo se espera que podamos ver algún otro adelanto antes de que Star Wars Jedi: Fallen Order se estrene el próximo 15 de noviembre de este mismo año para las consolas PlayStation 4 y Xbox One, y en ordenadores Windows.