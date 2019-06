E3 2019. Las nuevas versiones de Xbox Game Pass, para PC y Ultimate, se han adelantado a la conferencia de Microsoft que veremos esta noche en la gran feria del videojuego.

Xbox Game Pass para PC

Como su nombre indica, es la versión para ordenadores personales del servicio de juego por suscripción que Microsoft ofrece para las consolas Xbox One. Su nombre oficial es de «Juegos de PC de Xbox Game Pass» y es exclusivo para equipos con Windows 10. Todavía está en fase beta.

Ya está disponible en la Microsoft Store con un precio de 4,99 euros mensuales, actualmente promocionado a 3,99 euros. El servicio ofrece acceso ilimitado a más de 100 juegos y Microsoft promete añadir nuevos títulos cada mes. Como beneficio adicional, los suscriptores del servicio podrán ahorrar hasta un 20% en la compra de otros juegos, además de obtener un descuento de hasta el 10 % en complementos y consumibles relacionados con el juego.

Las ofertas de descuento no incluyen títulos que se lanzarán en menos de 30 días y no estarán disponibles en títulos específicos. Se aplica un máximo de 36 meses por Game Pass canjeado por cuenta a la vez. El servicio, las características y los requisitos pueden cambiar o retirarse y estarán sujetos al Contrato de servicios de Microsoft (microsoft.com/msa). La suscripción podrá cancelarse en cualquier momento para evitar que se realice el siguiente cargo programado en account.microsoft.com/services.

La lista de juegos aún no está completada, pero ya se listan algunos como Forza Horizon 4, Sea of Thieves, State of Decay 2, Hellblade Senua’s Sacrifice, mientras que Halo: MCC, Gears 5 y Sri and the Will of the Wisps están listados como «próximamente».

Xbox Game Pass Ultimate

Otro de los nuevos servicios para juegos de Microsoft es el que suma su servicio en línea Xbox Live Gold y el propio Game Pass. Microsoft ofreció a los Insiders un acceso anticipado hace un par de semanas y ahora el servicio ya está disponible para todos los usuarios.

Su precio es más bajo que el anunciado oficialmente y en España costará 12,99 euros mensuales con un ligero ahorro de costes que adquiriendo ambos por separado. Como promoción de lanzamiento y prueba, solo costará 1 euro durante el primer mes. Como el Xbox Game Pass para PC, se encuentra en fase de pruebas.

Mientras se mantenga la suscripción activa, el usuario acceso a un catálogo con más de 100 juegos digitales para Xbox One y con renovación y ampliación mensual, y el clásico servicio para poder jugar on-line (en este caso también extensible a Xbox 360), con el que contaremos cada mes con otros cuatro juegos disponibles.

Microsoft arranca fuerte el E3. Esta noche (22 horas en España) ofrecerá su conferencia de la que esperamos muchos juegos y -quizá- un avance de las nuevas consolas Xbox Scarlett. También la nueva interfaz para la consola que se ha filtrado. Te lo contaremos todo por aquí.